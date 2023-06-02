Украина в мае экспортировала около 41 тыс. МВт, импортировала вдвое меньше — около 20 тыс. МВт. Об этом свидетельствуют обнародованные данные на сайте сети системных операторов континентальной Европы ENTSO-E, сообщает Интерфакс-Украина.
Украина в мае импортировала вдвое меньше электроэнергии, чем экспортировала
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Экспорт
Экспорт электроэнергии осуществлялся в:
- Молдову — 23,3 МВт-ч,
- Польшу — 17,6 МВт-час.
В последнюю неделю мая, после того, как было заявлено о выходе ряда энергоблоков в ремонт, экспорт осуществлялся только 29 числа — 800 МВт-ч в Польшу в ночные часы, а оператор системы передачи НЭК «Укрэнерго» в конце мая вообще не проводил аукционы по распределению мощности для экспорта, кроме нескольких часов в определенные дни.
Импорт
Импорт производился со:
- Словакии — около 18 тыс. МВт-ч,
- Молдовы — около 2 тыс. МВт-час.
При этом импорт существенно возрос начиная с 20 мая — почти в шесть раз против первой половины месяца.
Вместе с тем, экспорт снизился в три раза по сравнению с первыми двумя неделями мая.
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При этом в мае трейдеры из-за растущего спроса на экспорт и ограничения по его осуществлению впервые начали оплачивать пересечение для экспорта в Молдову и Польшу (по линии ХАЭС-Жешув) — соответственно 1,8 млн грн и 0,5 млн грн. Также на 1,3 млн грн было оплачено пересечение для импорта из Словакии в определенные дни.
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