Украина в мае импортировала вдвое меньше электроэнергии, чем экспортировала

Украина в мае экспортировала около 41 тыс. МВт, импортировала вдвое меньше — около 20 тыс. МВт. Об этом свидетельствуют обнародованные данные на сайте сети системных операторов континентальной Европы ENTSO-E, сообщает Интерфакс-Украина.

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Экспорт

Экспорт электроэнергии осуществлялся в:

Молдову — 23,3 МВт-ч,

Польшу — 17,6 МВт-час.

В последнюю неделю мая, после того, как было заявлено о выходе ряда энергоблоков в ремонт, экспорт осуществлялся только 29 числа — 800 МВт-ч в Польшу в ночные часы, а оператор системы передачи НЭК «Укрэнерго» в конце мая вообще не проводил аукционы по распределению мощности для экспорта, кроме нескольких часов в определенные дни.

Импорт

Импорт производился со:

Словакии — около 18 тыс. МВт-ч,

Молдовы — около 2 тыс. МВт-час.

При этом импорт существенно возрос начиная с 20 мая — почти в шесть раз против первой половины месяца.

Вместе с тем, экспорт снизился в три раза по сравнению с первыми двумя неделями мая.

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При этом в мае трейдеры из-за растущего спроса на экспорт и ограничения по его осуществлению впервые начали оплачивать пересечение для экспорта в Молдову и Польшу (по линии ХАЭС-Жешув) — соответственно 1,8 млн грн и 0,5 млн грн. Также на 1,3 млн грн было оплачено пересечение для импорта из Словакии в определенные дни.