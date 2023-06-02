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2 июня 2023, 9:32 Читати українською

Сенат принял закон о повышении госдолга США

Сенат принял закон о приостановлении ограничения долга США и ограничении государственных расходов до выборов 2024 года. Об этом сообщает Bloomberg.

Сенат принял закон о приостановлении ограничения долга США и ограничении государственных расходов до выборов 2024 года.
Фото: wikipedia.org

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В США сенаторы проголосовали за соглашение, достигнутое президентом Джо Байденом и руководителем республиканского большинства в Палате представителей Маккарти об остановке действия лимита госдолга до 1 января 2025 года.

Инициативу поддержали 63 сенатора, еще 36 проголосовали против. Ранее законопроект был одобрен в Палате представителей. Таким образом, Конгресс выступил за повышение лимита госдолга.

Теперь документ должен подписать Джо Байден.

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На прошлой неделе Байден и лидер республиканцев Кевин Маккарти заявили, что пришли к принципиальному соглашению по этому вопросу. Закон должен повысить предел госдолга на два года, а также ограничить расходы, не связанные с обороной, до уровня текущего финансового года на 2024 и 2025 годы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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