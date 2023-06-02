Сенат принял закон о повышении госдолга США

Сенат принял закон о приостановлении ограничения долга США и ограничении государственных расходов до выборов 2024 года. Об этом сообщает Bloomberg.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В США сенаторы проголосовали за соглашение, достигнутое президентом Джо Байденом и руководителем республиканского большинства в Палате представителей Маккарти об остановке действия лимита госдолга до 1 января 2025 года.

Инициативу поддержали 63 сенатора, еще 36 проголосовали против. Ранее законопроект был одобрен в Палате представителей. Таким образом, Конгресс выступил за повышение лимита госдолга.

Теперь документ должен подписать Джо Байден.

Читайте также: Дефолт США отменяется: почему нужно готовиться к очередным скачкам курсов обменок

На прошлой неделе Байден и лидер республиканцев Кевин Маккарти заявили, что пришли к принципиальному соглашению по этому вопросу. Закон должен повысить предел госдолга на два года, а также ограничить расходы, не связанные с обороной, до уровня текущего финансового года на 2024 и 2025 годы.