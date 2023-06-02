Сенат принял закон о приостановлении ограничения долга США и ограничении государственных расходов до выборов 2024 года. Об этом сообщает Bloomberg.
Сенат принял закон о повышении госдолга США
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В США сенаторы проголосовали за соглашение, достигнутое президентом Джо Байденом и руководителем республиканского большинства в Палате представителей Маккарти об остановке действия лимита госдолга до 1 января 2025 года.
Инициативу поддержали 63 сенатора, еще 36 проголосовали против. Ранее законопроект был одобрен в Палате представителей. Таким образом, Конгресс выступил за повышение лимита госдолга.
Теперь документ должен подписать Джо Байден.
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На прошлой неделе Байден и лидер республиканцев Кевин Маккарти заявили, что пришли к принципиальному соглашению по этому вопросу. Закон должен повысить предел госдолга на два года, а также ограничить расходы, не связанные с обороной, до уровня текущего финансового года на 2024 и 2025 годы.
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