На аукционе за рекордную цену продали монету из Крыма (фото)

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

1 июня 2023, 19:04 Читати українською

На аукционе за рекордную цену продали монету из Крыма (фото)

На аукционе Numismatica Ars Classica в Цюрихе за рекордную цену была продана монета из Пантикапея — греческой колонии, которая располагалась на месте современной Керчи на восточном побережье Крыма. Об этом сообщает The Art Newspaper.

На аукционе Numismatica Ars Classica в Цюрихе за рекордную цену была продана монета из Пантикапея — греческой колонии, которая располагалась на месте современной Керчи на восточном побережье Крыма.
Фото: pixabay.com

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Монету, отчеканенную в 4 веке до нашей эры, продали анонимному покупателю более 4,8 млн фунтов стерлингов. Эта сумма установила новый рекорд для античных монет, проданных на аукционах.

Аверс

На аверсе монеты изображена голова сатира.

Реверс

На реверсе изображен грифон с копьем в пасти.

Специалисты утверждают, что изображение сатира в три четверти делает монету особенной. Также считается, что она существует всего в трех экземплярах, и два других купить невозможно, потому что они находятся в музейных коллекциях.

Античный город Пантикапей был частью Боспорского царства. Изображение сатира на монете может быть отсылкой к царю династии Спартокидов Сатира I, правившему греко-скифским государством с 432 до н.э. по 389 год до н. Грифон символизирует мифических телохранителей золотых месторождений в горах Скифии.

История монеты

Советские власти вывезли монету из Крыма в государственный музей Эрмитаж. В его коллекции она находилась до начала 30-х годов, когда музей распродал много своих экспонатов, чтобы собрать деньги для советского правительства.

Тогда же, например, Эрмитаж продал такие картины, как «Мадонна Альба» Рафаэля (1511) и «Благовещение» Яна ван Эйка (1434−36), впоследствии ставшие основой коллекции Национальной галереи искусств в Вашингтоне.

После завершения аукциона монета из Крыма установила новый рекорд как самая дорогая античная монета. В то же время, самой дорогой монетой всех времен является 20 долларов из золота, отчеканенных в 1933 году. В 2021 году она была продана на аукционе Sotheby's за $18,9 млн.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Pay Mob
Pay Mob
1 июня 2023, 19:04
#
Продажа электронных денег 1 к 5ти (50$ BTC=250$ ЮMoney, Payeer, QIWI, Perfect Money, AdvCash, WebMoney, PayPal, Skrill, MoneyGram, Western Union) https://paymob.in.net/
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает GuitarHero и 25 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами