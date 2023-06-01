Национальный банк в мае увеличил продажи валюты на рынке до $1,99 млрд по сравнению с $1,37 млрд в апреле и $1,67 млрд в марте. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Нацбанк увеличил продажу валюты на межбанке до $2 миллиардов в месяц
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Объем покупки в мае вырос до $63 млн, по сравнению с $4 млн в апреле и $5 млн в марте.
Чистая продажа валюты НБУ в прошлом месяце увеличилась до $1,93 млрд, по сравнению с $1,37 млрд в апреле, с $1,67 млрд — в марте и $2,43 млрд — в феврале.
Напомним
«Минфин» писал, что НБУ в течение прошлой недели, с 22 по 26 мая, купил на межбанковском валютном рынке $10,15 млн и продал $442,36 млн. Отрицательное сальдо составило $432,21 млн.
Источник: Минфин
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