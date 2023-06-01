Нацбанк увеличил продажу валюты на межбанке до $2 миллиардов в месяц

Национальный банк в мае увеличил продажи валюты на рынке до $1,99 млрд по сравнению с $1,37 млрд в апреле и $1,67 млрд в марте. Об этом свидетельствуют данные НБУ .

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Объем покупки в мае вырос до $63 млн, по сравнению с $4 млн в апреле и $5 млн в марте.

Чистая продажа валюты НБУ в прошлом месяце увеличилась до $1,93 млрд, по сравнению с $1,37 млрд в апреле, с $1,67 млрд — в марте и $2,43 млрд — в феврале.

Напомним

«Минфин» писал, что НБУ в течение прошлой недели, с 22 по 26 мая, купил на межбанковском валютном рынке $10,15 млн и продал $442,36 млн. Отрицательное сальдо составило $432,21 млн.