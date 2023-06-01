Киберполиция разоблачила организатора транснационального мошеннического call-центра, работники которого присвоили более 5 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Киберполиции.
В Украине разоблачили мошеннический call-центр. Злоумышленники присвоили более 5 миллионов
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Злоумышленники в телефонных разговорах выспрашивали данные банковских карт потерпевших, выдавая себя за работников банков или правоохранителей. Жертвами правонарушителей были граждане Израиля. Мошенническую схему разоблачили в ходе международной полицейской операции.
Противоправную деятельность организатора call-центра, 40-летнего гражданина Украины, разоблачили сотрудники Департамента киберполиции совместно со следственным управлением полиции Запорожской области, сотрудниками Офиса Генерального прокурора и правоохранителями государства Израиль.
Злоумышленники звонили по телефону потенциальным жертвам, представляясь представителями банков или полицейскими. Людей уверяли, будто посторонние лица получили доступ к их банковским счетам и вот-вот планируют присвоить деньги.
Для «сохранения» сбережений людям предлагали снять наличные деньги самостоятельно и передать ее так называемому «курьеру» от банка, после чего обещали зачислить деньги на «безопасный счет».
Таким образом фигуранты присвоили более 5 млн. грн. Пострадавших устанавливают правоохранители.
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Полицейские провели обыски в доме организатора схемы и прекратили деятельность мошеннического call-центра. По результатам изъяты банковские карты, мобильные телефоны и компьютерная техника.
Одновременно обыски проходили на территории государства Израиль, там стражи порядка задержали двух мужчин, выполнявших функцию «курьеров».
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.
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