В Украине разоблачили мошеннический call-центр. Злоумышленники присвоили более 5 миллионов

Киберполиция разоблачила организатора транснационального мошеннического call-центра, работники которого присвоили более 5 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Киберполиции.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Злоумышленники в телефонных разговорах выспрашивали данные банковских карт потерпевших, выдавая себя за работников банков или правоохранителей. Жертвами правонарушителей были граждане Израиля. Мошенническую схему разоблачили в ходе международной полицейской операции.

Противоправную деятельность организатора call-центра, 40-летнего гражданина Украины, разоблачили сотрудники Департамента киберполиции совместно со следственным управлением полиции Запорожской области, сотрудниками Офиса Генерального прокурора и правоохранителями государства Израиль.

Злоумышленники звонили по телефону потенциальным жертвам, представляясь представителями банков или полицейскими. Людей уверяли, будто посторонние лица получили доступ к их банковским счетам и вот-вот планируют присвоить деньги.

Для «сохранения» сбережений людям предлагали снять наличные деньги самостоятельно и передать ее так называемому «курьеру» от банка, после чего обещали зачислить деньги на «безопасный счет».

Таким образом фигуранты присвоили более 5 млн. грн. Пострадавших устанавливают правоохранители.

Читайте также: Финансовая пирамида: мошенники из РФ обманули украинцев на $40 миллионов

Полицейские провели обыски в доме организатора схемы и прекратили деятельность мошеннического call-центра. По результатам изъяты банковские карты, мобильные телефоны и компьютерная техника.

Одновременно обыски проходили на территории государства Израиль, там стражи порядка задержали двух мужчин, выполнявших функцию «курьеров».

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.