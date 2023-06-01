Курс валют на 1 июня: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

В четверг, 1 июня, курс доллара на наличном рынке в покупке снизился на 5 копеек, а в продаже не изменился. Евро подорожал на 20 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже.

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В обменниках доллар в покупке не изменился, а в продаже подешевел на 3 копейки. Курс евро снизился на 15 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,15−37,55 грн. Евро покупают за 40,00 грн, а продают за 40,60 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,40−37,47, евро — 40,25−40,50 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,06−39,45 грн/евро.

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