В Укрэнерго объяснили, почему поднимают тарифы на электроэнергию

С началом полномасштабного вторжения России выручка Укрэнерго и облэнерго упала примерно на 30%, потому что в условиях войны энергетические компании потеряли часть генерации и потребителей. Это и стало причиной повышения тарифа на электричество, заявил в эфире «Свобода. Утро» (проект Радио Свобода) председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«Мы потеряли часть генерации и часть потребителей. К примеру, сетевые компании, такие как Укрэнерго и облэнерго, у них выручка упала просто автоматически на 30 процентов просто из-за того, что потребление сильно сократилось», — рассказал Кудрицкий.

По его словам, генерирующие компании не получают средств из-за того, что избито много генерации. При этом часть генерирующих мощностей расположена во временной оккупации.

«Самый яркий пример — это Запорожская атомная электростанция. Но не только она. Еще есть Каховская гидроэлектростанция, есть тепловые электростанции в Донецкой, Запорожской, Луганской области. Потеряно много активов и, конечно, гораздо труднее стало сводить концы с концами», — отметил он.

Вместе с тем, он заявил, что дефицит в финансах в энергетической системе был давно, но с началом полномасштабного вторжения он существенно усилился.

«В течение достаточно продолжительного периода энергетика была недофинансирована. Это не началось вчера или позавчера. Это такая системная проблема, которая длилась годами. Сейчас в условиях полномасштабного вторжения начиная с февраля 2022 года дефицит финансового ресурса в системе усилился», — говорит председатель правления НЭК «Укрэнерго».

Напомним

«Минфин» писал, что Кабинет министров одобрил решение о повышении тарифа на электроэнергию для населения до 2,64 грн/кВт-ч с 1 июня.