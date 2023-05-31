$5 тыс. за гектар: эксперт рассказал, когда цена на украинскую землю вырастет втрое

Стоимость земли зависит в первую очередь от размера арендной платы за нее. — Об этом рассказал генеральный директор инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа во время конференции по инвестициям Invest Talk Summit .

«Откуда взялась нынешняя цена в $1,5 тыс. за гектар земли? — Это производное от арендной платы, которую приносит этот гектар. Средний размер арендной платы составляет $100−120 в зависимости от региона. И исходя из запланированной окупаемости 10−15 лет мы получаем эту цену», — объясняет Мазепа.

Если арендная плата вырастет до $200−300 за гектар, то и стоимость земли достигнет $4−4,5 тыс. «Любой инвестор, который будет заходить на земельный рынок, будет зависеть от этой простой прямолинейной формулы», — отмечает эксперт. Согласно его прогнозу, в последующие годы в Украине будет расти урожайность, а потому и доходность земли. Соответственно и стоимость аренды пойдет наверх.

Инвесторов много — продавцов мало

По словам Мазепы, сейчас на рынок владельцы вывели всего около 2% сельскохозяйственной земли.

«Это очень малый объем. Узкое место на земельном рынке сейчас это предложение. Инвесторов же, которые хотят вложить деньги в этот рынок много. Малое количество продавцов я объясняю тем, что еще со времен „ранней Тимошенко“ всех нас приучили к тому, что украинская земля это нечто святое. Еще одна причина в недореформировании земельного рынка, оставившего вне его иностранных инвесторов», — говорит Мазепа.

По словам эксперта, власти обосновали недопуск иностранцев тем, что хотят защитить украинских граждан, но получилось наоборот. Ведь чем меньше покупателей на землю, тем ниже цена на нее.

О «Invest Talk Summit»

27 мая состоялась конференция по инвестициям Invest Talk Summit, организованная сайтом Минфин при поддержке Академии Минфина и Finance.ua.

В конференции приняли участие инвесторы, владельцы ведущих украинских компаний, руководители и эксперты в сфере финансов. Они обсудили текущую ситуацию в экономике и прогнозы ее дальнейшего развития, а также дали свои рекомендации по инвестициям на рынке недвижимости, криптовалюты, сбалансированию инвестиционного портфеля и т. д.

Доступ к полному выступлению Игоря Мазепы и других участников «Invest Talk Summit» можно приобрести здесь .