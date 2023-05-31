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31 мая 2023, 15:31 Читати українською

$5 тыс. за гектар: эксперт рассказал, когда цена на украинскую землю вырастет втрое

Стоимость земли зависит в первую очередь от размера арендной платы за нее. — Об этом рассказал генеральный директор инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа во время конференции по инвестициям Invest Talk Summit.

За якої єдиної умови ціна на українську землю сягне $5 тис.

«Откуда взялась нынешняя цена в $1,5 тыс. за гектар земли? — Это производное от арендной платы, которую приносит этот гектар. Средний размер арендной платы составляет $100−120 в зависимости от региона. И исходя из запланированной окупаемости 10−15 лет мы получаем эту цену», — объясняет Мазепа.

Если арендная плата вырастет до $200−300 за гектар, то и стоимость земли достигнет $4−4,5 тыс. «Любой инвестор, который будет заходить на земельный рынок, будет зависеть от этой простой прямолинейной формулы», — отмечает эксперт. Согласно его прогнозу, в последующие годы в Украине будет расти урожайность, а потому и доходность земли. Соответственно и стоимость аренды пойдет наверх.

Инвесторов много — продавцов мало

По словам Мазепы, сейчас на рынок владельцы вывели всего около 2% сельскохозяйственной земли.

«Это очень малый объем. Узкое место на земельном рынке сейчас это предложение. Инвесторов же, которые хотят вложить деньги в этот рынок много. Малое количество продавцов я объясняю тем, что еще со времен „ранней Тимошенко“ всех нас приучили к тому, что украинская земля это нечто святое. Еще одна причина в недореформировании земельного рынка, оставившего вне его иностранных инвесторов», — говорит Мазепа.

По словам эксперта, власти обосновали недопуск иностранцев тем, что хотят защитить украинских граждан, но получилось наоборот. Ведь чем меньше покупателей на землю, тем ниже цена на нее.

О «Invest Talk Summit»

27 мая состоялась конференция по инвестициям Invest Talk Summit, организованная сайтом Минфин при поддержке Академии Минфина и Finance.ua.

В конференции приняли участие инвесторы, владельцы ведущих украинских компаний, руководители и эксперты в сфере финансов. Они обсудили текущую ситуацию в экономике и прогнозы ее дальнейшего развития, а также дали свои рекомендации по инвестициям на рынке недвижимости, криптовалюты, сбалансированию инвестиционного портфеля и т. д.

Доступ к полному выступлению Игоря Мазепы и других участников «Invest Talk Summit» можно приобрести здесь .

Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
0
bonv
bonv
31 мая 2023, 17:18
#
Після розмінування… зросте. і перемоги України.
+
+13
SZlats
SZlats
31 мая 2023, 17:20
#
Статья не о чем ахи вздохи если бы да ка бы, а вообще продавцом мало инвесторов много ага купить не дорого всегда много

эти мусорные эксперты кажется этот Мазепа бросал клич в соц сети давайте соберем Коболеву на залог…
+
0
bonv
bonv
31 мая 2023, 17:21
#
Правила ведения бизнеса:)
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/147373/
+
0
Abramon
Abramon
31 мая 2023, 17:36
#
Треба бути непритомним, щоб продавати гектари землі за ці сльози.
«Інвесторів багато — продавців мало», як буде гектар мінімум 20−30К доларів тоді й продавців збільшиться.
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0
PanMykola
PanMykola
31 мая 2023, 18:30
#
Какие нехорошие украинцы, всего 2% земли вывели на рынок. Все вам уже всё дали — коронавирус, войну, тарифы космические, отсутствие каких-либо льгот с/х производителям, а они всё не продают! Узкое место говорит — желающих нет продавать, а желающих купить очень много и поэтому цена низкая! Вот так вот, друзья.
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