Кабинет министров одобрил решение о повышении тарифа на электроэнергию для населения до 2,64 грн/кВт-час с 1 июня. Об этом сообщает Правительственный портал.
Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня. Как вырастут платежки
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По словам Министра энергетики Украины Германа Галущенко, это решение крайне сложно, но необходимо для масштабной подготовки энергосистемы к следующему отопительному сезону, которая продолжается на энергетических объектах страны.
«Украина прошла сложную зиму в истории в условиях массированных российских атак на энергосистему. Сейчас идет самая масштабная ремонтная кампания энергетической инфраструктуры за все время украинской Независимости. Масштабы повреждений и утрат значительны. Повышение тарифа — это вклад в обеспечение устойчивости системы», — отметил Герман Галущенко.
Министр пояснил, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, обратилась в Министерство энергетики с предложением поднятия в два этапа тарифа для населения до рыночного уровня, то есть до 5,5 грн. Первым этапом комиссия предлагала поднять тариф до 2,88 грн с НДС за 1 кВт-час.
«Но мы видим возможность установить тариф на уровне 2,64 грн/кВт-час. Это минимальный тариф, который позволит удержать энергосистему», — отметил Галущенко.
Как вырастут платежки
По его словам, с поднятием тарифа средняя сумма в платежке за электроэнергию для одной семьи вырастет ориентировочно на сумму до 250 грн.
«Мы предполагаем, что в следующем отопительном сезоне обстрелы энергообъектов будут происходить так же системно, как это было и прошлой зимой. Поэтому должны задействовать все возможные ресурсы для восстановления объектов и их защиты», — подчеркнул министр.
Он также отметил, что планируется сохранение субсидий для населения, а также увеличение финансирования фонда субсидирования коммунальных услуг для незащищенных слоев населения.
Напомним
Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), официально внесла предложения по определению с 1 июня единого тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей на уровне 2,88 грн/кВт-час (с НДС) в рамках первого этапа корректировки цен.
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В Украине действуют три тарифа: два «социальных» для населения и один рыночный для бизнеса.
Бытовые потребители, которые используют в месяц менее 250 кВт-час, платят 1,44 грн за кВт-час, кто больше — 1,68 грн за кВт-час.
Цена для юридических лиц, включающая стоимость электроэнергии, НДС, тариф на распределение, передачу, диспетчеризацию и поставку, превышает 6 грн за кВт-час.
Комментарии - 11
Делают вид, что Война закончилась, возвращение налогов/акцизов держитесь как говорится. В магазин можно будет только на экскурсию ходить, смотреть на выставочные экспонаты )