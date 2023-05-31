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31 мая 2023, 12:00 Читати українською

Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня. Как вырастут платежки

Кабинет министров одобрил решение о повышении тарифа на электроэнергию для населения до 2,64 грн/кВт-час с 1 июня. Об этом сообщает Правительственный портал.

Кабинет министров одобрил решение о повышении тарифа на электроэнергию для населения до 2,64 грн/кВт-час с 1 июня.
Фото: pixabay.com

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По словам Министра энергетики Украины Германа Галущенко, это решение крайне сложно, но необходимо для масштабной подготовки энергосистемы к следующему отопительному сезону, которая продолжается на энергетических объектах страны.

«Украина прошла сложную зиму в истории в условиях массированных российских атак на энергосистему. Сейчас идет самая масштабная ремонтная кампания энергетической инфраструктуры за все время украинской Независимости. Масштабы повреждений и утрат значительны. Повышение тарифа — это вклад в обеспечение устойчивости системы», — отметил Герман Галущенко.

Министр пояснил, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, обратилась в Министерство энергетики с предложением поднятия в два этапа тарифа для населения до рыночного уровня, то есть до 5,5 грн. Первым этапом комиссия предлагала поднять тариф до 2,88 грн с НДС за 1 кВт-час.

«Но мы видим возможность установить тариф на уровне 2,64 грн/кВт-час. Это минимальный тариф, который позволит удержать энергосистему», — отметил Галущенко.

Как вырастут платежки

По его словам, с поднятием тарифа средняя сумма в платежке за электроэнергию для одной семьи вырастет ориентировочно на сумму до 250 грн.

«Мы предполагаем, что в следующем отопительном сезоне обстрелы энергообъектов будут происходить так же системно, как это было и прошлой зимой. Поэтому должны задействовать все возможные ресурсы для восстановления объектов и их защиты», — подчеркнул министр.

Он также отметил, что планируется сохранение субсидий для населения, а также увеличение финансирования фонда субсидирования коммунальных услуг для незащищенных слоев населения.

Напомним

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), официально внесла предложения по определению с 1 июня единого тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей на уровне 2,88 грн/кВт-час (с НДС) в рамках первого этапа корректировки цен.

Читайте также: Нацкомиссия предложила повысить тарифы на электроэнергию для населения вдвое

В Украине действуют три тарифа: два «социальных» для населения и один рыночный для бизнеса.

Бытовые потребители, которые используют в месяц менее 250 кВт-час, платят 1,44 грн за кВт-час, кто больше — 1,68 грн за кВт-час.

Цена для юридических лиц, включающая стоимость электроэнергии, НДС, тариф на распределение, передачу, диспетчеризацию и поставку, превышает 6 грн за кВт-час.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 11

+
+140
Vlad UKR
Vlad UKR
31 мая 2023, 12:02
#
Кому Война, а кому Бабло, так и живем. На днях Кабмин дал указание, произвести поверку счетчиков ГАЗ/ВОДА/Тепло всеми путями рубят бабло с бедного населения. И это при том что массовая Демография и Война, все только для народа стараются как улучшить жизнь оставшимся!
Делают вид, что Война закончилась, возвращение налогов/акцизов держитесь как говорится. В магазин можно будет только на экскурсию ходить, смотреть на выставочные экспонаты )
+
+30
Gonza
Gonza
31 мая 2023, 12:15
#
Єслі парахаботи стонут — значіт прєзєдєнт все правільна дєлаєт! $баш іх, вова!!!
+
+15
zevs1
zevs1
31 мая 2023, 14:40
#
Сколько счастья у человека, что подняли народу тарифы на электроэнергию.
+
+30
ZiDion
ZiDion
31 мая 2023, 12:33
#
Люди сами идут платить, возьми все платежки с дома и увидишь что у 90% долг не выше 500 гривен, пока люди согласны и платят, можно поднимать.
+
+106
Doober
Doober
31 мая 2023, 12:50
#
Подымать тарифы во время войны ? А недавно хвастались, что у нас избыток электроэнергии и даже начали экспорт… Какой то бред
+
+67
Олекса Львів
Олекса Львів
31 мая 2023, 13:30
#
Навіщо подавати до суду на к@цапів, відшкодовувати збитки за їх рахунок, якщо можна обідрати людей, які сиділи без світла? Влада грається у дуже небезпечну гру.
+
0
mlp711141
mlp711141
31 мая 2023, 13:54
#
Мы давно платим по 5,3 грн за кВт*ч (потому что в Польше)…
+
+7
TAN72
TAN72
31 мая 2023, 14:07
#
Доход такой же как Украине?
+
0
72554682728
72554682728
31 мая 2023, 14:13
#
Мы давно платим 5,3 грн. кВт/ч (потому что тариф коммерческий)
+
+15
TAN72
TAN72
31 мая 2023, 14:09
#
Ахметка рулит, даёшь на жизнь олигархам.
+
0
zxcvb1979
zxcvb1979
31 мая 2023, 15:09
#
В экономическом плане в воюющей стране всё хорошо, кто так не считает вспомните 1941−1945 где за сто грамм хлеба надо пахать смену на заводе или за сто грамм водки на фронте в окопе, побробуй что-то сказать против расстрел,а семью в Гулаг. Так что расслабтесь и регулярно платите по счетам. Наличие долгов по коммуналке тоже провоцирует повышение тарифов.
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