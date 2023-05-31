Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня. Как вырастут платежки

Кабинет министров одобрил решение о повышении тарифа на электроэнергию для населения до 2,64 грн/кВт-час с 1 июня. Об этом сообщает Правительственный портал.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По словам Министра энергетики Украины Германа Галущенко, это решение крайне сложно, но необходимо для масштабной подготовки энергосистемы к следующему отопительному сезону, которая продолжается на энергетических объектах страны.

«Украина прошла сложную зиму в истории в условиях массированных российских атак на энергосистему. Сейчас идет самая масштабная ремонтная кампания энергетической инфраструктуры за все время украинской Независимости. Масштабы повреждений и утрат значительны. Повышение тарифа — это вклад в обеспечение устойчивости системы», — отметил Герман Галущенко.

Министр пояснил, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, обратилась в Министерство энергетики с предложением поднятия в два этапа тарифа для населения до рыночного уровня, то есть до 5,5 грн. Первым этапом комиссия предлагала поднять тариф до 2,88 грн с НДС за 1 кВт-час.

«Но мы видим возможность установить тариф на уровне 2,64 грн/кВт-час. Это минимальный тариф, который позволит удержать энергосистему», — отметил Галущенко.

Как вырастут платежки

По его словам, с поднятием тарифа средняя сумма в платежке за электроэнергию для одной семьи вырастет ориентировочно на сумму до 250 грн.

«Мы предполагаем, что в следующем отопительном сезоне обстрелы энергообъектов будут происходить так же системно, как это было и прошлой зимой. Поэтому должны задействовать все возможные ресурсы для восстановления объектов и их защиты», — подчеркнул министр.

Он также отметил, что планируется сохранение субсидий для населения, а также увеличение финансирования фонда субсидирования коммунальных услуг для незащищенных слоев населения.

Напомним

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), официально внесла предложения по определению с 1 июня единого тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей на уровне 2,88 грн/кВт-час (с НДС) в рамках первого этапа корректировки цен.

Читайте также: Нацкомиссия предложила повысить тарифы на электроэнергию для населения вдвое

В Украине действуют три тарифа: два «социальных» для населения и один рыночный для бизнеса.

Бытовые потребители, которые используют в месяц менее 250 кВт-час, платят 1,44 грн за кВт-час, кто больше — 1,68 грн за кВт-час.

Цена для юридических лиц, включающая стоимость электроэнергии, НДС, тариф на распределение, передачу, диспетчеризацию и поставку, превышает 6 грн за кВт-час.