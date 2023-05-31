Курс валют на 31 мая: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

В среду, 31 мая, курс доллара на наличном рынке в покупке вырос на 5 копеек, а в продаже не изменился. Евро потерял 5 копеек в покупке и продаже.

В обменниках доллар в покупке не изменился, а в продаже подешевел на 4 копейки. Курс евро в покупке снизился на 4 копейки, а в продаже вырос на 10 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,20−37,55 грн. Евро покупают за 40,05 грн, а продают за 40,60 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,45−37,51, евро — 40,41−40,70 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,08−39,45 грн/евро.

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