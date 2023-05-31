Twitter упал в цене втрое после покупки Маском — Bloomberg

Twitter теперь стоит примерно втрое меньше $44 млрд, за которые компанию купил американский миллиардер Илон Маск. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на компанию Fidelity, являющуюся внешним инвестором Twitter.

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Недавно Fidelity еще раз снизила стоимость своей доли.

«Неясно, как Fidelity пришла к своей новой оценке и получает ли она какую-либо непубличную информацию от Twitter», — пишет издание.

Bloomberg отмечает, что Twitter испытывает финансовые трудности с тех пор, как Маск стал главой компании. Да, в марте он заявлял, что проблемы с модерацией контента привели к потере 50% доходов от рекламы. А попытки возместить этот доход за счет продажи подписки на Twitter Blue пока не увенчались успехом.

В конце марта менее 1% ежемесячных пользователей Twitter зарегистрировали эту подписку.

Согласно Bloomberg Billionaires Index, использующему оценку Fidelity для расчета стоимости его владения, инвестиции Маска в Twitter сейчас составляют $8,8 млрд. В прошлом году Маск потратил более $25 млрд на приобретение примерно 79% акций компании.

Напомним

«Минфин» писал, что Илон Маск уходит с должности генерального директора Twitter. Новая кандидатура уже найдена.