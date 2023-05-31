Вместо инвестиций инвестзайм: как украинские животноводы решили проблему финансирования во время войны

Животноводство нуждается в постоянных финансовых вливаниях. Каким образом после начала войны удалось наладить финансирование ферм, рассказал во время конференции по инвестициям « Invest Talk Summit » руководитель отдела по работе с инвесторами проекта Семейные молочные фермы Александр Лисовский.

2021 год был для проекта лучшим с точки зрения роста. «Мы масштабировались из Ровенской области в Сумскую, Полтавскую и южные регионы. Сейчас сеть состоит из 170 семейных ферм. Для того чтобы это сделать, мы объединяли партнеров, привлекали инвесторов, что было прецедентом для Украины», — рассказал Лисовский.

После начала войны, когда закрылись реестры, дальнейшее привлечение инвесторов стало невозможным.

«Для нас это было вызовом, ведь в аграрном секторе есть специфика. Корова должна доиться и обслуживаться каждый день, постоянно нужен уход, ветеринарные препараты. Соответственно, и средства нужны каждый день», — говорит Лисовский. Для того чтобы выйти из этой ситуации, команда проекта создала новый продукт — инвестиционный заем: инвестор предоставляет средства на определенный срок, получает гарантированные проценты и дополнительно инвестиционную премию в зависимости от чистой прибыли фермерских хозяйств.

«Наш проект очень гибкий. По своей бизнес модели семейные фермы более живучи, чем промышленные фермы. Это позволило нам не только выжить в условиях войны, но и выплатить дивиденды нашим инвесторам», — рассказывает Лисовский.

По его словам, Семейные молочные фермы продолжают развиваться, хотя и не могут масштабироваться, как планировали ранее. Поэтому сейчас приоритет больше заработать на каждой гривне инвестиций.

О «Invest Talk Summit»

27 мая состоялась конференция по инвестициям Invest Talk Summit, организованная сайтом Минфин при поддержке Академии Минфина и Finance.ua.

В конференции приняли участие инвесторы, владельцы ведущих украинских компаний, руководители и эксперты в сфере финансов. Они обсудили текущую ситуацию в экономике и прогнозы ее дальнейшего развития, а также дали свои рекомендации по инвестициям на рынке недвижимости, криптовалюты, сбалансированию инвестиционного портфеля и т. д.

Доступ к полному выступлению Александра Лисовского и других участников Invest Talk Summit можно приобрести здесь .