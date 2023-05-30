Украинцы в «Дие» приобрели 1 миллион военных облигаций

Через «Дию» украинцы приобрели 1 млн военных облигаций. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

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«Не будем останавливаться на достигнутом! Вооруженные силы требуют еще больше вкладов, чтобы как можно быстрее изгнать оккупантов из захваченных городов. Помогайте приближать их освобождение каждая военная облигация называется временно оккупированным украинским городом», — говорится в сообщении.

Теперь доступны

В настоящее время в «Дие» доступны следующие военные облигации:

Ялта;

Севастополь;

Донецк;

Мариуполь.

«Помните, покупая ценные бумаги, вы не только помогаете государству, но и делаете выгодную инвестицию. Военные облигации работают как донат, только с возвратом средств и гарантированной прибылью», — отметили в Минцифры.

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Отмечается, что украинцы уже получили 6,6 млн грн выплат за погашенные облигации. Еще сотни тысяч владельцев ценных бумаг получат денежные средства по истечении срока вклада.