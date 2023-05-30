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30 мая 2023, 19:31 Читати українською

Украинцы в «Дие» приобрели 1 миллион военных облигаций

Через «Дию» украинцы приобрели 1 млн военных облигаций. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Через «Дию» украинцы приобрели 1 млн военных облигаций.
Фото: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua

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«Не будем останавливаться на достигнутом! Вооруженные силы требуют еще больше вкладов, чтобы как можно быстрее изгнать оккупантов из захваченных городов. Помогайте приближать их освобождение каждая военная облигация называется временно оккупированным украинским городом», — говорится в сообщении.

Теперь доступны

В настоящее время в «Дие» доступны следующие военные облигации:

  • Ялта;
  • Севастополь;
  • Донецк;
  • Мариуполь.

«Помните, покупая ценные бумаги, вы не только помогаете государству, но и делаете выгодную инвестицию. Военные облигации работают как донат, только с возвратом средств и гарантированной прибылью», — отметили в Минцифры.

Читайте также: Минфин разместил на аукционе облигации на 11,3 миллиарда

Отмечается, что украинцы уже получили 6,6 млн грн выплат за погашенные облигации. Еще сотни тысяч владельцев ценных бумаг получат денежные средства по истечении срока вклада.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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AlejandroV
AlejandroV
30 мая 2023, 21:58
#
«Ще сотні тисяч власників цінних паперів одержать кошти після закінчення терміну вкладу» — а хіба військові облігації є вкладом?
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