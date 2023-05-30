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30 мая 2023, 17:53 Читати українською

Рада создала ВСК по расследованию мошенничества в сфере финансовых услуг

Верховная Рада создала Временную следственную комиссию по расследованию возможных фактов мошенничества в сфере финансовых услуг. Об этом сообщил первый заместитель председателя налогового комитета Ярослав Железняк.

Верховная Рада создала Временную следственную комиссию по расследованию возможных фактов мошенничества в сфере финансовых услуг.
Фото: pixabay.com

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Он уточнил, что принятие соответствующего постановления № 9264 поддержали 276 парламентариев.

Количественный состав Временной следственной комиссии составляет 10 народных депутатов. Председателем ВСК избран депутат из парламентской фракции «Слуга народа» Александр Куницкий, заместителем председателя — депутат из депутатской группы «Платформа за жизнь и мир» Николай Скорик.

Срок деятельности Временной следственной комиссии — один год со дня ее образования.

Основные задачи ВСК

Среди основных задач ВСК:

  • расследование возможных фактов мошенничества и другой незаконной деятельности в сфере финансовых услуг и финансовых услуг, осуществляемых с использованием информационных, электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем и электронных коммуникационных сетей;
  • расследование возможных фактов привлечения и обучения третьих лиц с целью их участия в незаконной деятельности в сфере финансовых и рынков финансовых услуг.

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По результатам работы члены ВСК должны подготовить предложения по усовершенствованию законодательства по противодействию мошенничеству и другой незаконной деятельности в сфере финансовых услуг и рынков финансовых услуг.

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Источник: Минфин
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