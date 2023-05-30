В Украине безработных будут регистрировать по новым правилам: что изменилось

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

30 мая 2023, 17:03 Читати українською

В Украине безработных будут регистрировать по новым правилам: что изменилось

В Украине вступил в силу новый порядок регистрации, перерегистрации зарегистрированных безработных и ведение учета лиц, ищущих работу. Для получения статуса лицу необходимо предоставлять военно-учетный документ. Об этом сообщает пресс-служба Государственного центра занятости.

В Украине вступил в силу новый порядок регистрации, перерегистрации зарегистрированных безработных и ведение учета лиц, ищущих работу.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что изменилось

1. Теперь заявление о приобретении/обновлении статуса зарегистрированного безработного или его прекращении можно осуществлять:

  • через веб-портал или мобильное приложение;
  • путем личного обращения в ближайший центр занятости.

2. Статус может получить член добровольческого формирования территориальной общины, который, согласно законодательству, заключил контракт добровольца территориальной обороны на безвозмездной основе.

3. Днем подачи заявления о предоставлении (возобновлении) статуса и заявления о назначении (возобновлении) выплаты пособия по безработице считается дата их регистрации в центре занятости. Решение о назначении статуса или перерегистрации назначается в тот же день.

Читайте: НБУ прогнозирует постепенное сокращение уровня безработицы

4. Для получения статуса лицу необходимо предоставлять военно-учетный документ. Участники боевых действий представляют удостоверение участника боевых действий. При необходимости участнику боевых действий также нужно будет предоставлять копию справки.

5. В центре занятости документы можно предъявить как в бумажном, так и в электронном виде. При этом бумажные копии этих документов специалистами не требуются.

6. Для определения возможностей трудоустройства, степени мотивации человека к поиску работы проводится профилирование как лиц, ищущих работу (при необходимости), так и зарегистрированных безработных. По результатам такой оценки для зарегистрированных безработных составляется индивидуальный план трудоустройства. Отказ от его подписания является основанием прекращения статуса.

7. За содействием в трудоустройстве человек может обратиться в любой центр занятости, удобный для его посещения, независимо от зарегистрированного места жительства (пребывания). Исключение — для внутренне перемещенных лиц, которые могут зарегистрироваться как безработные только в центре занятости по месту регистрации как ВПЛ.

8. В порядке добавлены основания:

1) для отказа в предоставлении статуса:

  • отказ от составления и подписания индивидуального плана трудоустройства;
  • представление лицом заявления о предоставлении статуса раньше сроков, установленных порядком.

2) для прекращения регистрации:

  • второй отказ во время военного положения от общественных и других работ временного характера (в случае отсутствия подходящей работы);
  • установление факта невыполнения задач индивидуального плана трудоустройства в соответствии с определенными критериями без уважительных причин (со дня установления такого факта);
  • при нарушении определенных Порядком условий пересечения границы Украины.

9. Процедура перерегистрации безработных дополнена следующими условиями:

  • перерегистрация безработного осуществляется со дня подачи соответствующего заявления при подаче/предъявлении документов и сведений, определенных в пунктах 18−20 порядка;
  • при наличии решения о возврате суммы материального обеспечения и стоимости социальных услуг, последующая перерегистрация или очередная регистрация безработного возможна только при условии возврата средств и не ранее чем через 90 календарных дней со дня прекращения предварительной регистрации.

Напомним

«Минфин» писал, по состоянию на январь 2023 года в Украине уровень безработицы составил около 30%, при этом в поисках работы находились 2 млн человек внутри страны и 2,7 млн украинцев, выехавших из-за войны, но готовых вернуться и работать.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Boombarash и 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами