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30 мая 2023, 18:39 Читати українською

Клиенты Binance в Австралии начали продавать биткоины со скидкой $5000

30 мая цена биткоина на платформе Binance Australia была почти на $5000 ниже, чем на конкурирующих биржах, пишет Reuters. Это говорит о стремлении клиентов биржи побыстрее закрыть свои позиции.

30 мая цена биткоина на платформе Binance Australia была почти на $5000 ниже, чем на конкурирующих биржах, пишет Reuters.

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Биткоин со скидкой

Цена BTC на австралийской платформе Binance составляла около 34 000 австралийских долларов (AUD), или около $23 000, по сравнению с 43 000 AUD ($28 000) на криптовалютной бирже BTC Markets. В это же время за пределами Австралии биткоин торговался по $27 790.

В середине мая Binance Australia приостановила прием средств в австралийских долларах, ссылаясь на отказ поставщика платежных услуг от работы с криптоплатформой. Биржа сообщила, что проблемы также могут возникнуть и со снятием средств в AUD.

Ранее в апреле Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) аннулировала лицензию местного подразделения биржи Binance — компании Oztures Trading, работающей под брендом Binance Australia Derivatives.

Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
30 мая 2023, 20:20
#
Биткоин со скидкой — новый сервис в криптоиндустрии…
+
+64
Oleksii Ch
Oleksii Ch
30 мая 2023, 20:31
#
Як виявилось, достатньо почати душити методи обміну крипти на фіатні валюти і одразу привабливість впаде. Бо немає широкої можливості оплачувати товари та послуги напряму. Хіба що в даркнеті.
Виглядає як юань — привабливий, щось коштує, але за межами Китаю локшину ним не оплатити =)
+
0
I. B.
I. B.
30 мая 2023, 20:48
#
Какая-то пара на одной бирже без ликвидности для вас показатель? И второй вопрос — что вы не можете купить имея биткоин? Любая географическая локация. Только без ответов типа «молодость» или «искреннюю любовь».
+
+15
Oleksii Ch
Oleksii Ch
30 мая 2023, 21:41
#
Наприклад я не можу наступного місяця заплатити криптою за оренду квартири та за комунальні. Не можу просто зараз заплатити за таксі або навіть купити квитки на транспорт. Не кажучи вже про замовлення їжі.

Це не пара, це тенденція. Зараз уряди опрацюють механізми тиску і піде перевага крипти по пи*ді
+
+15
efess
efess
30 мая 2023, 20:46
#
В этом то и изюминка:)))
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