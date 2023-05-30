Клиенты Binance в Австралии начали продавать биткоины со скидкой $5000

30 мая цена биткоина на платформе Binance Australia была почти на $5000 ниже, чем на конкурирующих биржах, пишет Reuters. Это говорит о стремлении клиентов биржи побыстрее закрыть свои позиции.

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Цена BTC на австралийской платформе Binance составляла около 34 000 австралийских долларов (AUD), или около $23 000, по сравнению с 43 000 AUD ($28 000) на криптовалютной бирже BTC Markets. В это же время за пределами Австралии биткоин торговался по $27 790.

В середине мая Binance Australia приостановила прием средств в австралийских долларах, ссылаясь на отказ поставщика платежных услуг от работы с криптоплатформой. Биржа сообщила, что проблемы также могут возникнуть и со снятием средств в AUD.

Ранее в апреле Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) аннулировала лицензию местного подразделения биржи Binance — компании Oztures Trading, работающей под брендом Binance Australia Derivatives.