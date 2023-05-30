Ведущие банки еврозоны могут потерпеть удар, если их финансовые клиенты, такие как фонды, страховые компании и клиринговые центры, изъят свои депозиты или столкнутся с другими проблемами. Об этом предупредил Европейский центральный банк (ЕЦБ), сообщает Reuters.
ЕЦБ предупредил об ударе по ведущим европейским банкам, если фонды столкнутся с проблемами
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В исследовании ЕЦБ рассматривается риск влияния так называемых теневых банков — таких как фонды и другие финансовые компании, предоставляющие финансирование в той или иной форме — на традиционных кредиторов, и наоборот.
Исследование выявило, что риски как с точки зрения банковских активов, таких как кредиты, так и с точки зрения обязательств, таких как депозиты, были сконцентрированы у 13 крупнейших кредиторов еврозоны, включая восемь глобальных банков.
Наибольший риск
Наибольший риск, выявленный, заключался в том, что теневые банки выводили свои средства из банков, такие как депозиты и соглашения об обратном выкупе. На них приходится 13% всех обязательств традиционных банков — или больше для крупных банков.
Это могло произойти, если теневые банки сами пострадали от оттока или потеряли доверие к банку.
«Это финансирование может быть очень чувствительным к кредитному качеству банков-реципиентов и может усилить давление на финансирование, с которым сталкиваются банки, если надежность их фундаментальных показателей была подвергнута сомнению», — отметили в ЕЦБ.
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Среди других каналов влияния — принудительная продажа активов теневыми банками, что приведет к убыткам традиционных банков, поскольку их портфели часто пересекаются или коррелируют между собой, отмечает ЕЦБ.
ЕЦБ добавил, что проблемы у системно важных кредиторов также приведут к проблемам в теневых банках.
«Если одна или группа таких (банков) окажутся в затруднительном положении, это, вероятно, будет иметь существенные последствия с точки зрения способности значительной части сектора управлять ликвидностью и рыночными рисками», — заявили в ЕЦБ.
Системно важные банки еврозоны
Глобальные системно важные банки еврозоны:
- BNP Paribas,
- Deutsche Bank,
- BPCE,
- Credit Agricole,
- ING,
- Santander,
- Societe Generale,
- UniCredit.
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