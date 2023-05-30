ЕЦБ готовит выпуск новых банкнот евро: какими они будут

Европейский центральный банк работает над выпуском новой серии высокотехнологичных банкнот. Об этом рассказал член исполнительного совета Европейского центрального банка Фабио Панетта.

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Что известно о новом евро

«Мы работаем над выпуском новой серии высокотехнологичных банкнот с целью предотвращения подделок и снижения воздействия на окружающую среду. Мы будем делать банкноты доступными для граждан до тех пор, пока на них есть спрос», — заявил Панетта.

По его словам, ЕЦБ рассматривает возможность изображения на новых банкнотах известных европейских деятелей, а также ряд тем, в том числе европейскую культуру, и вскоре проведет консультации с широкой общественностью.

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Напомним

В мае 2019 года в странах еврозоны ввели в обращение новые купюры номиналом 100 и 200 евро.