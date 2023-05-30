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30 мая 2023, 15:04 Читати українською

НБУ прогнозирует постепенное сокращение уровня безработицы

Национальный банк прогнозирует постепенное сокращение уровня безработицы, начиная уже с этого года. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк прогнозирует постепенное сокращение уровня безработицы, начиная уже с этого года.
Фото: freepik.com

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«Ситуация на рынке труда остается непростой. С одной стороны, экономика оживилась и весной предприятия начали активнее искать работников. Однако опросы свидетельствуют, что большинство предприятий пока не готовы к расширению штатов», — говорится в сообщении.

Также бизнес не спешит повышать зарплаты, хотя и сконфигурирован на содержание квалифицированных работников. Война усложняет возобновление рынка труда. Примечательно, что в прифронтовых областях работу найти труднее, чем в центре или на западе страны.

Кроме того, усиливаются квалификационные диспропорции: искатели работы часто имеют другую специализацию, чем бизнес. Несмотря на сложности, ожидается дальнейшее обновление рынка труда. Этому будут способствовать оживление экономики и постепенное снижение рисков безопасности благодаря ВСУ.

НБУ прогнозирует постепенное сокращение уровня безработицы, начиная уже с этого года. Также в 2023—2025 годах ожидается рост зарплат в реальном измерении, то есть даже с вычетом инфляции.

Напомним

«Минфин» писал, по состоянию на январь 2023 года в Украине уровень безработицы составил около 30%, при этом в поисках работы находились 2 млн человек внутри страны и 2,7 млн украинцев, выехавших из-за войны, но готовых вернуться и работать.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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