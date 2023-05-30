Индия вернула себе место в топ-5 фондовых рынков мира

Кроме того, росту стоимости локальных компаний способствовало, в том числе восстановление бумаг конгломерата Adani Group после обвала в начале года. В бумагах наблюдались массовые распродажи после того, как 24 января Hindenburg Research выпустила расследование, в котором обвинила Adani в многочисленных финансовых нарушениях и манипулировании рынком.

Капитализация рынка Франции на прошлой неделе упала более чем на $100 млрд, поскольку акции производителей предметов роскоши, в том числе бумаги LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton и Vivendi, обвалились на фоне опасений замедления продаж товаров премиум-класса в Китае и США.

Их привлекают стабильные прогнозы доходов корпораций и один из самых высоких темпов роста ВВП среди крупнейших экономик мира. На прошлой неделе Jefferies Financial Group увеличила вложения в индийские акции в своем модельном портфеле Азиатско-Тихоокеанского региона и сократила инвестиции на китайском фондовом рынке после сильного роста в начале этого года.

Глобальные фонды наращивают вложения в индийские акции, поскольку медленное восстановление экономики Китая спровоцировало ротацию активов управляющими. С начала апреля иностранные инвесторы вложили в акции Индии $5,7 млрд, сообщило агентство.

Индекс S&P BSE Sensex, который включает акции крупных финансово устойчивых компаний, котирующихся на Бомбейской фондовой бирже (BSE), восстановился более чем на 9% после кратковременной коррекции в середине марта.

Бенчмарк уже приблизился к рекордно высокому уровню, зафиксированному в декабре 2022 года. Отскок акций компаний, которые входят в бизнес-империю индийского миллиардера Гаутама Адани, усилился после того, как назначенная судом комиссия заявила, что не нашла убедительных доказательств манипулирования ценами на акции, как утверждала американская компания Hindenburg Research.

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