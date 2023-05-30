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30 мая 2023, 14:23 Читати українською

Глава Binance опроверг возможную покупку банка

Глава криптобиржи Binance Чанпэн Чжао заявил, что компания не заинтересована в покупке каких-либо банковских учреждений из-за сложности регулирования и требованиям к капиталу. Об этом сообщает Forklog.

Глава криптобиржи Binance Чанпэн Чжао заявил, что компания не заинтересована в покупке каких-либо банковских учреждений из-за сложности регулирования и требованиям к капиталу.
Фото: bits.media

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«Реальность намного сложнее концепции. Вы покупаете один банк, он работает только в одной стране, и вам все равно приходится иметь дело с регуляторами этой страны. Это не значит, что вы можете купить банк и делать все, что хотите», — отметил Чжао.

Он добавил, что власти могу запросто лишить банк лицензии, особенно при работе с цифровыми активами.

По его словам, даже если Binance купит одно учреждение, ему все равно потребуются «банки-корреспонденты по всему миру, а большинство из них находятся в США». Кроме того, организации могут ограничивать использование криптовалюты, не предоставляя доступ к международным транзакциям.

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Глава Binance отметил высокие издержки ведения подобного бизнеса и относительно небольшую доходность. Он также упомянул сложность в получении лицензии на покупку.

«У многих банков нет надежных бизнес-моделей. Это очень рискованные предприятия. Они берут деньги клиента, одалживают их, пытаются заработать. Если они не возвращают их, они объявляют себя банкротами. Во многих странах их спасет правительство, но я не люблю заниматься таким бизнесом», — заявил Чжао.

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Он также отметил, что Binance подумает над небольшими миноритарными инвестициями в банки, что, возможно, повлияет на отношение финансовой системы к криптовалютам.

Источник: Минфин
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