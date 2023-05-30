В Украине стартует программа грантов для малых и средних женских и семейных предприятий — в рамках инициативы планируется предоставление грантов в размере от $10 до $35 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Гранты для женского и семейного бизнеса: как получить до $35 тысяч
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Что известно о программе
Малые и средние семейные и женские предприятия имеют шанс получить гранты на развитие бизнеса через программу USAID «Конкурентоспособная экономика Украины».
Грантовая поддержка может быть предоставлена на следующие направления:
- бизнес релокации,
- открытие нового направления бизнеса,
- масштабирование бизнеса на территории Украины,
- выход на международные рынки.
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Кто допускается
К участию в грантовом отборе будут допускаться только грантовые заявки от юрлиц и физлиц-предпринимателей, соответствующим образом зарегистрированных в соответствии с законодательством.
При этом во время конкурса не будут рассматриваться грантовые заявки от бизнеса, основная деятельность которых предусматривает перепродажу товаров и услуг.
Процесс подачи заявок будет проходить в один этап.
«Заявители должны подать заполненную грантовую заявку (Приложение А) и подробный бюджет гранта (Приложение B). Инструкции по заполнению заявки и шаблоны доступны в формате Word по этой ссылке.
«Заявки на участие в программе можно подать до 24 июля 2023 года», — добавили в министерстве.
Больше информации о заявке, необходимых документах и критериях отбора — по ссылке.
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