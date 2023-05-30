Гранты для женского и семейного бизнеса: как получить до $35 тысяч

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Что известно о программе

Малые и средние семейные и женские предприятия имеют шанс получить гранты на развитие бизнеса через программу USAID «Конкурентоспособная экономика Украины».

Грантовая поддержка может быть предоставлена на следующие направления:

бизнес релокации,

открытие нового направления бизнеса,

масштабирование бизнеса на территории Украины,

выход на международные рынки.

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Кто допускается

К участию в грантовом отборе будут допускаться только грантовые заявки от юрлиц и физлиц-предпринимателей, соответствующим образом зарегистрированных в соответствии с законодательством.

При этом во время конкурса не будут рассматриваться грантовые заявки от бизнеса, основная деятельность которых предусматривает перепродажу товаров и услуг.

Процесс подачи заявок будет проходить в один этап.

«Заявители должны подать заполненную грантовую заявку (Приложение А) и подробный бюджет гранта (Приложение B). Инструкции по заполнению заявки и шаблоны доступны в формате Word по этой ссылке.

«Заявки на участие в программе можно подать до 24 июля 2023 года», — добавили в министерстве.

Больше информации о заявке, необходимых документах и критериях отбора — по ссылке.