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30 мая 2023, 14:01 Читати українською

Гранты для женского и семейного бизнеса: как получить до $35 тысяч

В Украине стартует программа грантов для малых и средних женских и семейных предприятий — в рамках инициативы планируется предоставление грантов в размере от $10 до $35 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

В Украине стартует программа грантов для малых и средних женских и семейных предприятий — в рамках инициативы планируется предоставление грантов в размере от $10 до $35 тысяч.
Фото: projectkesher.org.uа

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Что известно о программе

Малые и средние семейные и женские предприятия имеют шанс получить гранты на развитие бизнеса через программу USAID «Конкурентоспособная экономика Украины».

Грантовая поддержка может быть предоставлена на следующие направления:

  • бизнес релокации,
  • открытие нового направления бизнеса,
  • масштабирование бизнеса на территории Украины,
  • выход на международные рынки.

Читайте: Украинский бизнес может получить до $90 тысяч долларов от USAID: условия программы

Кто допускается

К участию в грантовом отборе будут допускаться только грантовые заявки от юрлиц и физлиц-предпринимателей, соответствующим образом зарегистрированных в соответствии с законодательством.

При этом во время конкурса не будут рассматриваться грантовые заявки от бизнеса, основная деятельность которых предусматривает перепродажу товаров и услуг.

Процесс подачи заявок будет проходить в один этап.

«Заявители должны подать заполненную грантовую заявку (Приложение А) и подробный бюджет гранта (Приложение B). Инструкции по заполнению заявки и шаблоны доступны в формате Word по этой ссылке.

«Заявки на участие в программе можно подать до 24 июля 2023 года», — добавили в министерстве.

Больше информации о заявке, необходимых документах и критериях отбора — по ссылке.

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Источник: Минфин
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