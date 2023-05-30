Фонд гарантирования продает активы Банка Сич

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставляет на продажу активы АО «Банк Сич», в состав которого вошло право требования по кредитному договору, заключенному с юридическим лицом (лот №G16N023902). Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

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«6 июня 2023 года в системе Prozorro. Продажи состоится аукцион по продаже активов АО „Банк Сич“, ликвидируемый Фондом гарантирования вкладов. А именно — лота, в состав которого вошло право требования по кредитному договору, заключенному с юридическим лицом. Активы на продажу выставляются впервые», — говорится в сообщении.

Общая задолженность по договору составляет 22 млн грн.

Отмечается, что в обеспечение по кредитному договору переданы земельные участки общей площадью почти 0,9 га и здание торгово-развлекательного комплекса площадью почти 13,4 тысячи кв.м.

Все переданные в залог объекты размещены на территории Ходосовского сельского совета (пригород Киева). Сегодня на трех этажах ТРК представлены магазины, где можно приобрести товары для дома, в частности мебель, элементы декора и прочее.

Начальная цена лота — 22 млн. грн., что соответствует размеру общей задолженности по кредитному договору.

Торги пройдут по английской модели аукциона.

Подробная информация об лоте № G16N023902 и условиях участия в аукционе — по ссылке. Подробная информация об активах (публичных паспортах) — здесь.

Заявки на участие в торгах можно подать до 20:00 5 июня 2023 года.

Напомним

Фонд гарантирования вкладов физических лиц приступил к процедуре вывода Банка Сич с рынка путем введения в нем временной администрации сроком на один месяц с 10 августа по 9 сентября.

«Минфин» писал о том, что Киев планирует создать Муниципальный банк и подаст заявку на участие в открытом конкурсе на вывод из рынка неплатежеспособного Банка Сич.

Национальный банк принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО «Банк Сич» с 10 октября 2022 года.