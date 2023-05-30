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30 мая 2023, 12:23 Читати українською

НБУ ввел в обращение памятную монету «Павел Скоропадский» (фото)

Национальный банк с 30 мая вводит в обращение памятную монету «Павел Скоропадский» номиналом в 2 гривны. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Национальный банк с 30 мая вводит в обращение памятную монету «Павел Скоропадский» номиналом в 2 гривны.

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Кому посвящена монета

Отмечается, что монета посвящена 150-летию со дня рождения украинского государственного и политического деятеля, военачальника, гетмана Украины.

На аверсе монеты размещено: на зеркальном фоне внизу — малый Государственный Герб Украины и надпись «Украина», справа — год чеканки монеты — 2023, в центре, на фоне стилизованного флага — треугольник (виньетка Георгия Нарбута), что символизирует определенное культурное и экономическое процветание Украинского государства за гетманата Скоропадского, который обрамляют надписи: «Украинизация» (наверху), «Образование», «Гривня» (с обеих сторон); вверху на зеркальном фоне — номинал 2 и графический знак гривны; внизу — логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины (слева).

Читайте: Как купить коллекционные монеты в Украине: что предлагают НБУ, банки и перекупщики

На реверсе монеты размещены: портрет Павла Скоропадского (справа), слева от которого — композицию, символизирующую события Украинской революции, вверху на зеркальном фоне — годы жизни «1873 — 1945»; внизу надпись «Павел Скоропадский».

Какой тираж

Объявленный тираж составляет 30 тысяч штук.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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