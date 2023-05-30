Курс валют на 30 мая: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

Во вторник, 30 мая, курс доллара на наличном рынке по покупке снизился на 7 копеек, а в продаже не изменился. Евро потерял 10 копеек в покупке и продаже.

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В обменниках доллар в покупке прибавил 2 копейки, а в продаже 5 копеек. Курс евро в покупке потерял 1 копейку, а в продаже 7 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,15−37,55 грн. Евро покупают за 40,10 грн, а продают за 40,70 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,42−37,55, евро — 40,49−40,63 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,08−39,47 грн/евро.

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