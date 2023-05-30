Спрос на валюту растет. Сколько банки ввезли и вывезли валюты из Украины

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Украинцы стали больше покупать евро

При этом резко возрос объем наличного евро: с 2,1 млн евро до 41,1 млн евро.

По данным НБУ, в апреле из Украины вывезли $39,5 млн, что на $3,5 млн больше, чем в марте.

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