Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в апреле 2023 года, составил $812,1 млн. Это на $42,2 млн больше, чем в марте. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ .
Спрос на валюту растет. Сколько банки ввезли и вывезли валюты из Украины
Украинцы стали больше покупать евро
При этом резко возрос объем наличного евро: с 2,1 млн евро до 41,1 млн евро.
По данным НБУ, в апреле из Украины вывезли $39,5 млн, что на $3,5 млн больше, чем в марте.
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Источник: Минфин
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