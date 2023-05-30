Дания планирует выделить Украине дополнительные $2,6 миллиарда военной помощи

Дания планирует увеличить свои расходы на военную помощь Украине на 17,9 млрд крон ($2,6 млрд) в этом и следующем году, сообщила премьер-министр Мэтте Фредериксен, пишет Reuters .

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Что известно

Дания в марте основала фонд в размере $1 млрд для военной, гражданской и бизнес-помощи Украине в 2023 году.

Фредериксен, которую рассматривают как возможного претендента на пост нового генсека НАТО, в понедельник сообщила, что правительство планирует добавить в фонд еще 7,5 млрд. крон в этом году и 10,4 млрд. крон в следующем году.

«Этот большой вклад еще больше усилит боевые возможности ВСУ в краткосрочной и среднесрочной перспективе», — написал президент Украины Владимир Зеленский.

Благодарен @folketinget , датскому правительству и народу Дании за решение увеличить финансирование Фонда в поддержку Украины на $2,6 млрд. Этот ощутимый вклад еще больше усилит боевые возможности ВСУ в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Наша сила — в единстве! — Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) May 29, 2023

Новые деньги предназначены для военной помощи.