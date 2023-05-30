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30 мая 2023, 9:39 Читати українською

Дания планирует выделить Украине дополнительные $2,6 миллиарда военной помощи

Дания планирует увеличить свои расходы на военную помощь Украине на 17,9 млрд крон ($2,6 млрд) в этом и следующем году, сообщила премьер-министр Мэтте Фредериксен, пишет Reuters.

Дания планирует увеличить свои расходы на военную помощь Украине на 17,9 млрд крон ($2,6 млрд) в этом и следующем году, сообщила премьер-министр Мэтте Фредериксен, пишет Reuters.►Читайте «Минфин» в Instagram : главные новости об инвестициях и финансахЧто известноДания в марте основала фонд в размере $1 млрд для военной, гражданской и бизнес-помощи Украине в 2023 году.
Фото: mind.ua

►Читайте «Минфин» в Instagram : главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

Дания в марте основала фонд в размере $1 млрд для военной, гражданской и бизнес-помощи Украине в 2023 году.

Фредериксен, которую рассматривают как возможного претендента на пост нового генсека НАТО, в понедельник сообщила, что правительство планирует добавить в фонд еще 7,5 млрд. крон в этом году и 10,4 млрд. крон в следующем году.

«Этот большой вклад еще больше усилит боевые возможности ВСУ в краткосрочной и среднесрочной перспективе», — написал президент Украины Владимир Зеленский.

Новые деньги предназначены для военной помощи.

Источник: Минфин
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