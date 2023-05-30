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30 мая 2023, 13:20 Читати українською

Инвестиции в франчайзинг показывают доходность 50-70% в год. В 2022 г. в Украине было продано тысячи франшиз — эксперт

В первые месяцы после начала войны рынок франчайзинга в Украине замер, но уже летом и осенью снова активизировался. В результате по итогам года были проданы тысячи франшиз. — Об этом рассказала соучредитель компании MOST Franchising Екатерина Бенивская во время конференции по инвестициям «Invest Talk Summit».

В первые месяцы после начала войны рынок франчайзинга в Украине замер, но уже летом и осенью снова активизировался.

В первую очередь развиваются франчайзинговые сети общественного питания и продуктового ритейла. «Очень активно развивается пивной ритейл, открывается множество новых мест. Также развиваются кафе самообслуживания, в которых очень небольшой порог входа и быстрая окупаемость», — объясняет Бенивская.

По словам эксперта, инвестиции во франчайзинг показывают доходность 50−70% в год. «Окупаемость зависит от сферы, но в среднем это около полутора лет», — говорит она.

О популярных направлениях франчайзинга в будущем

По словам Бенивской, существует ряд сфер, которые востребованы сейчас и будут востребованы после победы. В частности, это направление физической и психологической реабилитации для военных и гражданских, пострадавших из-за войны войны.

«Также мы верим в бэби-бум после завершения войны. Поэтому есть потенциал в сферах, связанных с товарами и услугами для детей. Еще один потенциально значительный сектор — образование для взрослых, поскольку многие будут переквалифицироваться и осваивать новые профессии», — говорит Бенивская.

О «Invest Talk Summit»

27 мая состоялась конференция по инвестициям Invest Talk Summit, организованная сайтом «Минфин» при поддержке Академии «Минфина» и Finance.ua.

В конференции приняли участие инвесторы, владельцы ведущих украинских компаний, руководители и эксперты в сфере финансов. Они обсудили текущую ситуацию в экономике и прогнозы ее дальнейшего развития, а также дали свои рекомендации по инвестициям на рынке недвижимости, криптовалюты, сбалансирования инвестиционного портфеля и т. д.

Доступ к полному выступлению Екатерины Бенивской и других участников «Invest Talk Summit» можно приобрести здесь .

Источник: Минфин
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