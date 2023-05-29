Украинцы получат европейские социальные жилищные программы. Детали

29 мая Верховная Рада приняла без преувеличения историческое решение: 296 голосами приняла президентский Закон № 0206 от 26 мая 2023 г. о принятии Устава Банка развития Совета Европы. Об этом написал председатель правления «Держмолодьжитло» Сергей Комнатный в фейсбуке.

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По словам Комнатного, дан «зеленый свет» обретению членства Украины в Банке развития Совета Европы (БРСЕ, Council of Europe Development Bank, CEB).

Что ждать украинцам

При поддержке мощной европейской институции, имеющей многолетний опыт финансирования жилищных программ для перемещенных лиц в странах Европы, мы сможем быстрее и более эффективно решать жилищную проблему семей, которых вооруженная агрессия россии против Украины лишила крова.

Вступление Украины в БРРЭ будет способствовать модернизации государственной жилищной политики в нашем государстве, поможет разработать новые жилищные программы, привлекать иностранные инвестиции для обеспечения жильем украинцев, пострадавших в результате войны.

БРРЭ является старейшим европейским банком развития, его проекты обладают исключительно социальной направленностью. Созданный в 1956 г. для решения вопросов реинтеграции беженцев, перемещенных лиц и мигрантов. Членами Банка являются 40 государств-членов Совета Европы, Святой Престол и Косово.

Особый социальный мандат БРСЕ позволяет предоставлять ссуды государствам-членам на условиях значительно более выгодных, чем рыночные. Как некоммерческое учреждение банк применяет ограниченную маржу к своим займам и не взимает комиссии, что позволяет значительно снизить стоимость займов для финансирования социальных проектов. Напомним

С 1956 года общий объем утвержденных банком проектов по обеспечению жильем составил 11 млрд евро. На июнь 2022 года БРСЕ реализовало 13 проектов в Албании, Боснии и Герцеговине, Молдове, Черногории, Румынии, Сербии и Македонии.

Приоритетным регионом деятельности банка является Центральная, Восточная и Юго-Восточная Европа. В 2021 году главным образом в странах этого региона реализовано 57 проектов на общую сумму 4,2 млрд евро, в 2020 году — 56 проектов на сумму 6 млрд евро).