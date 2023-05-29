Рада поддержала введение санкций против Ирана на 50 лет

Верховная Рада Украины поддержала введение санкций против Ирана на 50 лет. Об этом в телеграм-канале написал народный депутат Алексей Гончаренко.

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«За» соответствующее решение проголосовало 328 народных депутатов.

«После того, как они помогают россии, предоставляют сотни шахедов, которые кошмарят наши города, нужно еще и разрывать дипломатические отношения. Санкции — это хорошо, но недостаточно», — подчеркнул Гончаренко.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о введении на 50 лет санкций против Ирана.

Согласно документу, предлагается полностью запретить торговые операции с Ираном, остановить транзит ресурсов, полеты и перевозки на территории Украины, предотвратить выведение капиталов резидентами Ирана.

Также предлагается ввести запрет на осуществление любых инвестиций в исламскую республику и передачу резидентами технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности.