С момента старта программы «Доступные кредиты 5−7−9%» субъекты предпринимательства получили от уполномоченных банков кредиты на 201,45 млрд грн, из них за последнюю неделю — на 2,8 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
Банки на прошлой неделе выдали 2,8 миллиарда гривен доступных кредитов
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«За прошедшую неделю в рамках Программы выдано 606 льготных кредитов на общую сумму 2,8 млрд грн, в том числе банками государственного сектора экономики заключено 503 кредитных договора на сумму 2,2 млрд гривен», — говорится в сообщении.
Сколько уже выдано кредитов
С момента старта Государственной программы «Доступные кредиты 5−7−9%» субъекты предпринимательства получили от уполномоченных банков 62 598 кредитов на общую сумму 201,45 млрд грн, из которых 41 517 — от банков государственного сектора экономики на общую сумму 87, 63 млрд гривен.
За время действия военного положения в Украине в рамках государственной программы «Доступные кредиты 5−7−9%» заключено 27 776 кредитных договоров на общую сумму 111,8 млрд грн (в том числе банками государственного сектора — 21 041 кредитный договор на сумму 61 млрд грн), из которых:
- 3,11 млрд грн — на инвестиционные цели,
- 7,59 млрд грн — как антикризисные кредиты
- 4,28 млрд грн — как рефинансирование предварительно полученных кредитов
- 31,16 млрд грн — кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей
- 56 ,48 млрд грн — на антивоенные цели.
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