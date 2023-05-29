Банки на прошлой неделе выдали 2,8 миллиарда гривен доступных кредитов

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«За прошедшую неделю в рамках Программы выдано 606 льготных кредитов на общую сумму 2,8 млрд грн, в том числе банками государственного сектора экономики заключено 503 кредитных договора на сумму 2,2 млрд гривен», — говорится в сообщении.

Сколько уже выдано кредитов

С момента старта Государственной программы «Доступные кредиты 5−7−9%» субъекты предпринимательства получили от уполномоченных банков 62 598 кредитов на общую сумму 201,45 млрд грн, из которых 41 517 — от банков государственного сектора экономики на общую сумму 87, 63 млрд гривен.

За время действия военного положения в Украине в рамках государственной программы «Доступные кредиты 5−7−9%» заключено 27 776 кредитных договоров на общую сумму 111,8 млрд грн (в том числе банками государственного сектора — 21 041 кредитный договор на сумму 61 млрд грн), из которых: