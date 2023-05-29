Льготный 2% налог для ФОП отменят с 1 июля 2023 года. Рада приняла закон

Верховная Рада поддержала на основании правительственного законопроекта № 8401 об отмене «2% налога ФЛП» с первого июля 2023 года. Об этом в телеграм-канале написал первый заместитель налогового комитета Ярослав Железняк.

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«За» соответствующее решение проголосовало 277 народных депутатов.

Что содержит закон

По словам Железняка, законопроект, в частности, содержит:

Отмена льготы по уплате налога для 1-й и 2-й группы.

Возобновление проведения документальных проверок.

Возврат также штрафных санкций за нарушение использования РРО.

Напомним

В первые месяцы войны Верховная Рада ввела ряд налоговых послаблений — в частности, снизила ставку налогообложения с 5% до 2% из оборота для плательщиков единого налога третьей группы, а также разрешила платить такой налог не только упрощенцам, но и всем предприятиям с доходом до 10 млрд. грн. Такое решение должностные лица объясняли необходимостью поддержать бизнес и вывести экономику из шокового состояния.

Однако такие послабления негативно сказались на бюджетных поступлениях.

По расчетам заместителя председателя налогового комитета BP Ярослава Железняка, ежемесячно государство недополучает по меньшей мере 500−700 млн. грн. По оценкам же г-на Гетманцева, за 8 месяцев действия льготных ставок потери составили «до 10 млрд грн».

В общей сложности на 2% перешло 313 тыс. предпринимателей, из них около 40 тыс. — юридические лица.