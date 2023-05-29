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29 мая 2023, 16:27 Читати українською

Льготный 2% налог для ФОП отменят с 1 июля 2023 года. Рада приняла закон

Верховная Рада поддержала на основании правительственного законопроекта № 8401 об отмене «2% налога ФЛП» с первого июля 2023 года. Об этом в телеграм-канале написал первый заместитель налогового комитета Ярослав Железняк.

Верховная Рада поддержала на основании правительственного законопроекта № 8401 об отмене «2% налога ФЛП» с первого июля 2023 года.

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«За» соответствующее решение проголосовало 277 народных депутатов.

Что содержит закон

По словам Железняка, законопроект, в частности, содержит:

  • Отмена льготы по уплате налога для 1-й и 2-й группы.
  • Возобновление проведения документальных проверок.
  • Возврат также штрафных санкций за нарушение использования РРО.

Напомним

В первые месяцы войны Верховная Рада ввела ряд налоговых послаблений — в частности, снизила ставку налогообложения с 5% до 2% из оборота для плательщиков единого налога третьей группы, а также разрешила платить такой налог не только упрощенцам, но и всем предприятиям с доходом до 10 млрд. грн. Такое решение должностные лица объясняли необходимостью поддержать бизнес и вывести экономику из шокового состояния.

Однако такие послабления негативно сказались на бюджетных поступлениях.

По расчетам заместителя председателя налогового комитета BP Ярослава Железняка, ежемесячно государство недополучает по меньшей мере 500−700 млн. грн. По оценкам же г-на Гетманцева, за 8 месяцев действия льготных ставок потери составили «до 10 млрд грн».

В общей сложности на 2% перешло 313 тыс. предпринимателей, из них около 40 тыс. — юридические лица.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

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+32
zevs1
zevs1
29 мая 2023, 16:42
#
Депутаты узаконили рэкет в законе с 1июля для бизнеса, команда Зе ради очередного транша от МВФ готова содрать всё с оставшихся людей в Украине.
У депутатов всё хорошо жизнь сытная и обеспеченная судя по принятию таких законов.
Железняк судя по всему счастлив.
+
0
Bitcoin
Bitcoin
29 мая 2023, 17:49
#
Где экономическая политика? У нас вообще есть экономический блок, кроме коммуниста гетьманцева? Бред
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