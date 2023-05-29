Нефть дорожает на фоне положительных новостей по поводу госдолга США

Цены на нефть выросли в понедельник после того, как в США достигли соглашения о потолке госдолга. Об этом пишет Reuters.

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Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 66 центов, или на 0,9%, до $77,61 за баррель до 02:47 по Гринвичу, в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate стоила $73,42 за баррель, что на 75 центов, или на 1% выше.

Ожидается, что в понедельник торговля будет «приглушена» из-за праздников в Британии и США.

Что повлияло на цену

Президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти в субботу заключили принципиальное соглашение о приостановлении потолка госдолга в $31,4 триллиона и ограничении государственных расходов на следующие два года. В воскресенье оба лидера выразили уверенность, что члены Демократической и Республиканской партий проголосуют в поддержку соглашения.

Достижение соглашения и приближение к избеганию дефолта по долгу США восстановило аппетит инвесторов к более рискованным активам, таким как сырьевые товары.

«Предварительная договоренность по долговым обязательствам привела к значительному росту рисковых активов, включая сырую нефть», — отметила аналитик CMC Markets Тина Тенг.

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На прошлой неделе Brent и WTI выросли более чем на 1%, продолжая расти вторую неделю.

Цены выросли, поскольку переговоры по потолку государственного долга США продемонстрировали прогресс, а также после того, как министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бин Салман предупредил продавцов «коротких» позиций, ставящих на то, что цены на нефть упадут, чтобы они «остерегались болезненных ощущений».