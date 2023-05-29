Президент США Джо Байден заявил о достижении соглашения со спикером Палаты представителей Конгресса США по поводу потолка государственного долга. Это позволит стране избежать дефолта. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Дефолт отменяется: США достигли соглашения по поводу предела госдолга
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Заявление Байдена
«Достижение соглашения является важным шагом, который сократит расходы и защитит критически важные программы для работников, а также продолжит развивать экономику и позволит избежать дефолта», — сказал Байден.
По его словам, соглашение является компромиссом, а значит, не все получают то, что хотят.
«Это соглашение является хорошей новостью для американского народа, потому что она предотвращает то, что могло бы стать катастрофическим дефолтом и привести к экономическому спаду, опустошению пенсионных счетов и потере миллионов рабочих мест», — добавил Байден.
Напомним
Ранее Минфин ожидал наступление дефолта 1 июня. Потолка госдолга в $31,38 трлн США достигли 19 января. За последние 40 лет этот предел повышался 45 раз. Белый дом предупредил, что дефолт нанесет серьезный ущерб экономике США. 25 мая кредитное агентство Fitch Ratings предупредило, что может снизить кредитный рейтинг США из-за неопределенности долга.
Источник: Минфин
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