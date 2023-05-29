Дефолт отменяется: США достигли соглашения по поводу предела госдолга

Президент США Джо Байден заявил о достижении соглашения со спикером Палаты представителей Конгресса США по поводу потолка государственного долга. Это позволит стране избежать дефолта. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

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Заявление Байдена

«Достижение соглашения является важным шагом, который сократит расходы и защитит критически важные программы для работников, а также продолжит развивать экономику и позволит избежать дефолта», — сказал Байден.

По его словам, соглашение является компромиссом, а значит, не все получают то, что хотят.

«Это соглашение является хорошей новостью для американского народа, потому что она предотвращает то, что могло бы стать катастрофическим дефолтом и привести к экономическому спаду, опустошению пенсионных счетов и потере миллионов рабочих мест», — добавил Байден.

Напомним