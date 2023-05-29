Курс валют на 29 мая: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

В понедельник, 29 мая, курс доллара на наличном рынке по покупке снизился на 5 копеек, а в продаже на 8 копеек. Евро прибавил 2 копейки в покупке и не изменился в продаже.

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В обменниках доллар в покупке и продаже подешевел на 10 копеек. Курс евро в покупке потерял 6 копеек, а в продаже 10 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,25−37,60 грн. Евро покупают за 40,17 грн, а продают за 40,75 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,40−37,50, евро — 40,55−40,70 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,27−39,64 грн/евро.

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