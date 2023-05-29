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29 мая 2023, 12:01 Читати українською

Ощадбанк продлил действие карточек до конца августа 2023 года

В связи с военным положением Ощадбанк для удобства клиентов продлил до 31 августа 2023 года срок действия всех платежных карточек, в том числе для ВПЛ. Об этом говорится в сообщении банка.

В связи с военным положением Ощадбанк для удобства клиентов продлил до 31 августа 2023 года срок действия всех платежных карточек, в том числе для ВПЛ.
Фото: kanaldim.tv

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Продолжение карт

Продолжение происходит автоматически для карточек, срок которых истекает с февраля 2022 года. Обращаться в отделения банка для перевыпуска карты или обмена ее на новую не нужно.

Карточки в случае истечения срока действия продолжат полноценно работать: можно рассчитываться ими в торгово-сервисной сети, снимать наличные в банкомате и т. д.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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0
bonv
bonv
29 мая 2023, 12:04
#
Ощадний банк…:).
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
29 мая 2023, 13:06
#
Если срок действия БПК уже истёк, то:
1. Продлённую укрбанком карту нельзя внести в GooglePay/ApllePay.
2. Продлённой укрбанком картой нельзя рассчитаться в иностранном интернет-магазине.
+
+15
Mozart
Mozart
29 мая 2023, 13:27
#
Клиенты Ощада используют карты исключительно для:
1) снятия наличных
2) максимум — расчетов в магазинах. Для этого продления хватит :)
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
29 мая 2023, 13:37
#
Часть клиентов Ощада выехала за пределы страны
и сейчас числится беженцами в странах Европы…

P.S. По данным НБУ, в течение января – марта 2023 года
украинцы за границей потратили 3,48 миллиарда долларов.
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