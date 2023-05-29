Ощадбанк продлил действие карточек до конца августа 2023 года

В связи с военным положением Ощадбанк для удобства клиентов продлил до 31 августа 2023 года срок действия всех платежных карточек, в том числе для ВПЛ. Об этом говорится в сообщении банка.

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Продолжение карт

Продолжение происходит автоматически для карточек, срок которых истекает с февраля 2022 года. Обращаться в отделения банка для перевыпуска карты или обмена ее на новую не нужно.