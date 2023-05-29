В связи с военным положением Ощадбанк для удобства клиентов продлил до 31 августа 2023 года срок действия всех платежных карточек, в том числе для ВПЛ. Об этом говорится в сообщении банка.
Ощадбанк продлил действие карточек до конца августа 2023 года
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Продолжение карт
Продолжение происходит автоматически для карточек, срок которых истекает с февраля 2022 года. Обращаться в отделения банка для перевыпуска карты или обмена ее на новую не нужно.
Карточки в случае истечения срока действия продолжат полноценно работать: можно рассчитываться ими в торгово-сервисной сети, снимать наличные в банкомате
Источник: Минфин
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Комментарии - 4
1. Продлённую укрбанком карту нельзя внести в GooglePay/ApllePay.
2. Продлённой укрбанком картой нельзя рассчитаться в иностранном интернет-магазине.
1) снятия наличных
2) максимум — расчетов в магазинах. Для этого продления хватит :)
и сейчас числится беженцами в странах Европы…
P.S. По данным НБУ, в течение января – марта 2023 года
украинцы за границей потратили 3,48 миллиарда долларов.