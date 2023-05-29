Украина в прошлом году экспортировала в ЕС товаров почти на $28 миллиардов

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Сколько экспортировала Украина

«ЕС — ключевой для Украины торговый партнер. На европейский рынок приходится более 63% экспорта. В прошлом году мы ввезли в страны ЕС товаров почти на $28 млрд, это на 4% больше, чем до полномасштабной войны», — отметил Шмыгаль.

По его словам, Украина получила от ЕС 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи. Это ресурсы на приоритетные бюджетные расходы, в том числе на зарплаты и пенсии.

«На днях миссия МВФ приступила к пересмотру программы расширенного кредитования. Цель — синхронизировать ее с экономическими и финансовыми реалиями. Напомню, что программа рассчитана на четыре года, имеет объем $15,6 млрд, первый транш — $2,7 млрд уже поступил в госбюджет», — добавил глава правительства.

«Экономический безвиз»

«Минфин» писал, что Европейский Совет продлил действие «экономического безвиза» с Украиной еще на год. Это означает, что украинский бизнес не будет платить никаких пошлин, квот и тарифов при экспорте товара в ЕС как минимум до июня 2024 года.