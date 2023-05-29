Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о введении санкций против Ирана на 50 лет. Об этом идет речь в проекте постановления об утверждении решения Совета нацбезопасности от 27 мая 2023 года.
Зеленский предлагает ввести санкции против Ирана на 50 лет
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О чем речь в постановлении
Согласно документу, санкции против исламской Республики Иран применяют сроком на 50 лет и включают в себя полный запрет торговых операций, остановку транзита ресурсов, полеты и перевозки на территории Украины и предотвращение выведения капиталов резидентами Ирана.
Реализация и мониторинг выполнения санкций должны осуществляться Кабмином, Службой безопасности, Службой внешней разведки, Нацбанком и другими компетентными госорганами.
Также предлагается запретить осуществление инвестиций в Иран и передачу резидентами технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности.
Кроме того, предлагается остановить электронные платежные средства (в частности, переводы, осуществление расчетов и выдачи наличных), эмитированных резидентами Исламской республики Иран.
Также Нацбанку запрещается регистрация международной платежной системы, оператором которой является Иран.
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Комментарии - 9
Тогда уже вводите санкции обоим Ирану и России на 50лет.
Для нападу вони застосували живу силу та бронетехніку,
підійшовши впритул до іранської бази.
Про це у Twitter написав афганський журналіст Таджуден Соруш.
У міністерстві національної оборони Афганістану звинуватили іранських військових
у відкритті вогню. А один із ватажків талібів навіть пригрозив завоювати Іран,
якщо старійшини дозволять оголосити джихад.
«Ми будемо боротися з корумпованою Ісламською Республікою Іран з більшим
ентузіазмом, ніж під час війни проти Америки», — заявив він.
Украина 236.86$
Иран 264$
Экспорт Ирана на Украину: изюм, фисташки, фармацевтические препараты и финики.
Экспорт Украины в Иран: подсолнечное масло, кукуруза, паровые турбины и запчасти для локомотивов.
Санкции Украины уничтожат экономику Ирана полностью, как они теперь будут без попкорна?
Также как и без украинских паровых турбин и запчастей для локомативов…
Да и мы без иранских фиников и изюма не умрём с голоду…