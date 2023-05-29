Зеленский предлагает ввести санкции против Ирана на 50 лет

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о введении санкций против Ирана на 50 лет. Об этом идет речь в проекте постановления об утверждении решения Совета нацбезопасности от 27 мая 2023 года.

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О чем речь в постановлении

Согласно документу, санкции против исламской Республики Иран применяют сроком на 50 лет и включают в себя полный запрет торговых операций, остановку транзита ресурсов, полеты и перевозки на территории Украины и предотвращение выведения капиталов резидентами Ирана.

Реализация и мониторинг выполнения санкций должны осуществляться Кабмином, Службой безопасности, Службой внешней разведки, Нацбанком и другими компетентными госорганами.

Также предлагается запретить осуществление инвестиций в Иран и передачу резидентами технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности.

Кроме того, предлагается остановить электронные платежные средства (в частности, переводы, осуществление расчетов и выдачи наличных), эмитированных резидентами Исламской республики Иран.

Также Нацбанку запрещается регистрация международной платежной системы, оператором которой является Иран.