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29 мая 2023, 9:42 Читати українською

Зеленский предлагает ввести санкции против Ирана на 50 лет

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о введении санкций против Ирана на 50 лет. Об этом идет речь в проекте постановления об утверждении решения Совета нацбезопасности от 27 мая 2023 года.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о введении санкций против Ирана на 50 лет.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

О чем речь в постановлении

Согласно документу, санкции против исламской Республики Иран применяют сроком на 50 лет и включают в себя полный запрет торговых операций, остановку транзита ресурсов, полеты и перевозки на территории Украины и предотвращение выведения капиталов резидентами Ирана.

Реализация и мониторинг выполнения санкций должны осуществляться Кабмином, Службой безопасности, Службой внешней разведки, Нацбанком и другими компетентными госорганами.

Также предлагается запретить осуществление инвестиций в Иран и передачу резидентами технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности.

Кроме того, предлагается остановить электронные платежные средства (в частности, переводы, осуществление расчетов и выдачи наличных), эмитированных резидентами Исламской республики Иран.

Также Нацбанку запрещается регистрация международной платежной системы, оператором которой является Иран.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 9

+
+97
zevs1
zevs1
29 мая 2023, 10:00
#
Почему Против россии такие санкции не выводятся на 50лет ведь у нас война с росией.
Тогда уже вводите санкции обоим Ирану и России на 50лет.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
29 мая 2023, 10:02
#
У суботу, 27 травня, «Талібан» атакували прикордонний пост Ірану.
Для нападу вони застосували живу силу та бронетехніку,
підійшовши впритул до іранської бази.
Про це у Twitter написав афганський журналіст Таджуден Соруш.
У міністерстві національної оборони Афганістану звинуватили іранських військових
у відкритті вогню. А один із ватажків талібів навіть пригрозив завоювати Іран,
якщо старійшини дозволять оголосити джихад.
«Ми будемо боротися з корумпованою Ісламською Республікою Іран з більшим
ентузіазмом, ніж під час війни проти Америки», — заявив він.
+
+39
MaxTirpiz
MaxTirpiz
29 мая 2023, 10:16
#
Нехай спочатку припинить продавати зерно у Іран
+
+30
Tido oss
Tido oss
29 мая 2023, 10:28
#
Так прийде новий призидент отменить или он думает править 50 лет ???
+
+20
Kaleso
Kaleso
29 мая 2023, 11:19
#
Да смішно ми з ними діла і так не маємо до чого ті санкції? Пусте місце, а завтра другий прийде все відмінить і всьо просто популізм
+
+15
OleksiiBusiness
OleksiiBusiness
29 мая 2023, 12:24
#
Минимальная зарплата 2022 год:
Украина 236.86$
Иран 264$

Экспорт Ирана на Украину: изюм, фисташки, фармацевтические препараты и финики.
Экспорт Украины в Иран: подсолнечное масло, кукуруза, паровые турбины и запчасти для локомотивов.

Санкции Украины уничтожат экономику Ирана полностью, как они теперь будут без попкорна?
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
29 мая 2023, 12:44
#
«как они теперь будут без попкорна?»

Также как и без украинских паровых турбин и запчастей для локомативов…
Да и мы без иранских фиников и изюма не умрём с голоду…
+
0
Bitcoin
Bitcoin
29 мая 2023, 12:32
#
+
+
0
Пельмень Макарон
Пельмень Макарон
29 мая 2023, 12:54
#
Давай на 500 тоді
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