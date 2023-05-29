До завершения войны стоимость проезда в общественном транспорте в Киеве не будет дорожать. Об этом рассказал городской голова Киева Виталий Кличко заявил в интервью телеканалу «Киев».
Кличко заверил: Стоимость проезда в общественном транспорте останется неизменной до завершения войны
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Стоимость проезда
По его словам, общественный транспорт в стоке дотационный, поскольку себестоимость проезда составляет более 20 грн. Пока она остается самой низкой в стране.
Кличко отметил, что учитывая сложную экономическую ситуацию и ситуацию с бюджетом людей городские власти не планируют в ближайшее время, до окончания военных действий, повышать стоимость проезда.
Это с учетом того, что в будущем транспорт потребуется ремонтировать, строить метро, закупать новый, подорожание проезда возможно.
«До окончания войны транспорт у нас останется дотационным и повышать не будем. Мы не планируем этого делать, потому чтобы не было разных спекуляций по этой теме», — подчеркнул Кличко.
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