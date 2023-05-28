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28 мая 2023, 16:04 Читати українською

Politico: Греция и Венгрия выступили против 11-го пакета санкций

Греция поддержала Венгрию в блокировке 11-го пакета санкций, который Евросоюз планирует ввести в отношении россии. Как рассказали изданию Politico пять европейских дипломатов, новые ограничения предполагают санкции в отношении нескольких греческих компаний.

Греция поддержала Венгрию в блокировке 11-го пакета санкций, который Евросоюз планирует ввести в отношении россии.
Фото: ipress.ua

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Что известно

Новый пакет санкций предполагает введение ограничений в отношении компаний, которые помогают россии обходить санкции. Для этого власти Украины составили список компаний, которые, по их мнению, являются «спонсорами войны».

По данным Politico, Греция и Венгрия хотят, чтобы некоторые из их компаний были исключены из санкционного списка. Такая позиция вызвала напряженность на встрече министров иностранных дел ЕС в начале нынешней недели, где министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прямо раскритиковала Венгрию. Об этом изданию рассказали несколько европейских чиновников.

По словам четырех дипломатов, на этой встрече Греция выступила против нового пакета ограничений.

«Греция заявила, что, если появятся конкретные доказательства нарушения санкций, они должны быть доведены до сведения заинтересованных государств-членов на техническом уровне, чтобы это было надлежащим образом расследовано, а затем были приняты надлежащие меры», — заявил представитель ЕС.

По словам европейского чиновника, греческие компании включили в список как «спонсоров войны» несмотря на то, что они не нарушают санкции.

Напомним

Ранее Венгрия заблокировала выделение нового транша военной помощи Украине в размере 500 млн евро из Европейского фонда мира. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не одобрит выделение денег Украине до тех пор, пока не будут сняты санкции с венгерского OTP Bank.

Источник: Минфин
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