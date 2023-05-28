В 2023 году Украина уже получила $18,5 млрд бюджетной поддержки. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко, сообщает пресс-служба министерства.
В 2023 году Украина получила от международных партнеров $18,5 миллиарда
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Сколько получила Украина
«В 2023 году Украина уже получила $18,5 млрд бюджетной поддержки, мы также получили заверения от партнеров по продолжению поддержки. Работаем для мобилизации ресурсов и на следующий год», — отметил Марченко.
В контексте восстановления стороны обсудили прогресс в мобилизации ресурсов на нужды быстрого восстановления Украины, существующие инструменты донорской поддержки Украины, возможности страхования военных рисков.
«Мы поощряем наших международных партнеров присоединиться к уже существующим инструментам финансирования, разработанным совместно с многосторонними банками развития. Сегодня мы имеем возможность предложить разные площадки для направления в Украину международной поддержки», — подчеркнул министр финансов Украины.
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