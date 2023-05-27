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27 мая 2023, 17:37 Читати українською

Hyundai и LG Energy построят в США завод по производству батарей для электромобилей за $4,3 млрд

Корейские компании LG Energy и Hyundai Motor совместно построят завод по производству аккумуляторных батарей для электромобилей в США. В проект компании инвестируют $4,3 млрд. Об этом сообщает Reuters.

Корейские компании LG Energy и Hyundai Motor совместно построят завод по производству аккумуляторных батарей для электромобилей в США.
Фото: wikipedia.org

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Каждая из компаний будет владеть 50% долей в совместном предприятии, которое начнет строительство нового завода во второй половине 2023 года.

Новый производственный комплекс будет расположен в штате Джорджия, где Hyundai также строит свой первый в США завод по производству экологически чистых автомобилей.

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Ожидается, что завод по производству аккумуляторов начнет работать не ранее 2025 года. После запуска производства на полную мощность он сможет производить батарей общей емкостью 30 ГВт-ч ежегодно, что достаточно для обеспечения производства 300 000 электрокаров.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
27 мая 2023, 19:05
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Американский бизнесмен Илон Маск построил завод
по выпуску электромобилей Tesla в Китае.

Китайские компании планируют строить заводы
по производству аккумуляторных батарей
и электромобилей в США.
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