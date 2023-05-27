На этой неделе немецкий автопроизводитель BMW объявил, что восьмое поколение седана 5 серии будет иметь электрическую версию i5, а также обновленный бензиновый эквивалент. Об этом сообщает The Verge.
BMW представила электромобиль 5 серии с запасом хода более 500 км (фото)
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Как в случае 4 серии и 7 серии, компания создает электрическую версию на той же платформе, что и есть бензиновые версии. При этом в электромобилях компания не отказывается от бесполезных фирменных больших радиаторных решеток.
Комплектации
Электрическая 5 серия выпускается в двух комплектациях:
- i5 eDrive40 с задним приводом, мощностью 335 лошадиных сил, позволяющий разогнать авто до 60 миль в час (96,6 км/ч) за 6 секунд.;
- спортивный i5 M60 xDrive с полным приводом мощностью 601 л.с. и разгоном до 60 миль в час (96,6 км/ч) за 3,8 секунды.
В обоих случаях максимальная скорость ограничена электроникой на уровне 120 миль в час (193,1 км/ч).
Аккумуляторная батарея
Аккумуляторная батарея емкостью 81,2 кВт-ч позволит i5 проехать без подзарядки до 516 км (измерение на основе стандарта WLTP). Поддерживается быстрая зарядка мощностью до 205 кВт, позволяющая зарядить аккумулятор с 10% до 80% примерно за 30 минут.
Новые функции
Электрические версии 5-й серии станут одними из первых, в которых будут представлены новые функции BMW для вождения на автомагистрали без помощи рук. Автомобиль также может предложить изменить полосу движения, а в качестве подтверждения водительского маневра будет достаточно посмотреть во внешнее зеркало.
Вместе с тем BMW переработала свою информационно развлекательную систему и впервые включила в нее автомобильные игры. Ряд игр доступен, когда автомобиль припаркован, что поможет сократить время, например во время зарядки. В припаркованных автомобилях также доступна функция просмотра потокового видео.
Цена
Цена BMW i5 eDrive40 начинается с отметки $67 795, тогда как стоимость более мощной модели i5 M60 xDrive стартует с $85 095.
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Комментарии - 2
а для чого це виносити у заголовок? 500 км якийсь неймовірний прорив? От якби 1000 км, ок, хоча би 700 км, тоді є зміст. А так просто якась ірунда.