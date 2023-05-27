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27 мая 2023, 17:00 Читати українською

Цена биткоина может достичь $45 000 из-за роста цены на золото — JPMorgan

Стоимость тройской унции золота в $2 000 эквивалентна $45 000 по биткоину, поскольку два актива, как правило, движутся в тандеме и рассматриваются как альтернативы. К такому выводу пришли аналитики JPMorgan. Об этом сообщает The Block.

Стоимость тройской унции золота в $2 000 эквивалентна $45 000 по биткоину, поскольку два актива, как правило, движутся в тандеме и рассматриваются как альтернативы.
Фото: pixabay.com

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Эксперты руководствовались допущением, что первая криптовалюта имеет тот же вес в портфелях частных инвесторов с поправкой на риск, что и основной драгоценный металл.

Озвученная оценка в $45 000 является верхней границей возможного движения вверх, что указывает на его «ограниченный потенциал.

В JPMorgan отметили, что предстоящий халвинг (искусственный процесс снижения скорости выработки новых монет) в апреле-мае 2024 года приведет к подорожанию биткоина до $40 000.

«Себестоимость добычи исторически выступала в качестве эффективной нижней границы стоимости», — отметили стратеги JPMorgan.

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Ethereum

Эксперты ожидают некоторого «отставания» роста цены Ethereum в динамике от первой криптовалюты. Они указали на возможное давление продаж со стороны продавцов до середины года после обновления Shapella, которое произошло в ночь на 13 апреля 2023 года.

В данное время стоимость биткоина составляет около $26 710, эфира — $1 825.

Напомним

«Минфин» писал о том, что эксперты ожидают, что биткоин продолжит свой рост в ближайшем будущем.

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Источник: Минфин
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