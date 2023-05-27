Стоимость тройской унции золота в $2 000 эквивалентна $45 000 по биткоину, поскольку два актива, как правило, движутся в тандеме и рассматриваются как альтернативы. К такому выводу пришли аналитики JPMorgan. Об этом сообщает The Block.
Цена биткоина может достичь $45 000 из-за роста цены на золото — JPMorgan
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Эксперты руководствовались допущением, что первая криптовалюта имеет тот же вес в портфелях частных инвесторов с поправкой на риск, что и основной драгоценный металл.
Озвученная оценка в $45 000 является верхней границей возможного движения вверх, что указывает на его «ограниченный потенциал.
В JPMorgan отметили, что предстоящий халвинг (искусственный процесс снижения скорости выработки новых монет) в апреле-мае 2024 года приведет к подорожанию биткоина до $40 000.
«Себестоимость добычи исторически выступала в качестве эффективной нижней границы стоимости», — отметили стратеги JPMorgan.
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Ethereum
Эксперты ожидают некоторого «отставания» роста цены Ethereum в динамике от первой криптовалюты. Они указали на возможное давление продаж со стороны продавцов до середины года после обновления Shapella, которое произошло в ночь на 13 апреля 2023 года.
В данное время стоимость биткоина составляет около $26 710, эфира — $1 825.
Напомним
«Минфин» писал о том, что эксперты ожидают, что биткоин продолжит свой рост в ближайшем будущем.
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