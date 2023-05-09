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9 мая 2023, 16:23 Читати українською

Эксперты ожидают, что биткоин продолжит свой рост в ближайшем будущем

Никакие неблагоприятные условия не смогут остановить рост первой криптовалюты в обозримой перспективе. Об этом заявил криптоаналитик, криптотрейдер и ютуб-блогер Джейсон Пиццино, сообщает No Worries.

Никакие неблагоприятные условия не смогут остановить рост первой криптовалюты в обозримой перспективе.
Фото: pixabay.com

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Аналитик рассказал своим 284 000 подписчикам, что ни биткоину, ни фондовому рынку не грозит экономический регресс — BTC все еще остается на плаву, несмотря на возможность рецессии и проблемы в банковской сфере.

«Почти два месяца биткоин торгуется выше $25 000. Несмотря на сложную ситуацию, которую мы наблюдали на рынке, ничто не помешает BTC достичь $30 000, $40 000, а возможно даже $50 000 в этом году», — отметил эксперт.

По мнению Пиццино, те, кто хочет получить главный криптоактив по более выгодной цене, вероятнее всего останутся ни с чем. Трейдер считает, что после того, как биткоин «выжил в начале года, получив множество медвежьих сигналов», криптовалюте следует находиться в ценовом диапазоне $32 000 — $42 000.

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«Если люди ожидают более низких цен (биткоин, — ред.), рынок отвечает нам: сейчас их не будет. Не сработал даже сильный медвежий сигнал, как это было в случае с показателем в $19 500.

Не сработал коллапс Silicon Valley bank, а затем Credit Suisse и даже Deutsche Bank. Это означает, что в микро- и макроперспективе рынок будет восстанавливаться. Что может произойти? Может быть, мы превысим уровень $32 000, может быть, $34 000. Может быть, что и $42 000, посмотрим", — подытожил Пиццино.

На момент написания новости биткоин стоил около $27 790. За последние сутки стоимость флагманской криптовлаюты снизилась на 0,35%, а за неделю — на 0,87%.

Напомним

«Минфин» писал, что эксперты спрогнозировали рост биткоина до $36 000 на сигналах ФРС.

Источник: Минфин
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