Турецкая лира упала до нового минимума перед вторым туром президентских выборов

Курс турецкой лиры в пятницу опустился до рекордного минимума по отношению к доллару США накануне второго тура президентских выборов. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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В пятницу турецкая валюта торговалась на уровне 19,97 лиры/$1. В то же время, ранее во время торгов курс доллара поднимался выше 20 лир за доллар.

Между тем фондовый индекс BIST 100 вырос по итогам торгов в пятницу на 3,5% — до максимума за последние семь рабочих дней.

По данным Financial Times, за последний год лира свалилась на 20%. Между тем, местные банки котируют лиру на уровне.

Финансовые рынки Турции были озадачены неожиданно высокими результатами Эрдогана на первом туре выборов 14 мая. Опросы свидетельствуют о том, что Эрдоган остается фаворитом во втором туре голосования, которое состоится в воскресенье, 28 мая.

Беспокойство инвесторов

Инвесторы все больше озабочены тем, что Эрдоган, занимающий свой пост уже два десятилетия, будет продолжать свою «нетрадиционную экономическую политику», которая могла спровоцировать галопирующую инфляцию и глубокое падение лиры.

«Мы считаем, что наиболее вероятным путем развития при Эрдогане будет продолжение неортодоксальной политики, характеризующейся низкими процентными ставками, ограничительным валютным регулированием и высокой инфляцией», — заявил экономист Capital Economics Джеймс Рейли.

Прогноз

Аналитики говорят, что лира, вероятно, значительно ослабнет после выборов, если Эрдоган не перейдет к более ортодоксальной политике.

Сокращение резервов

Беспокойство вызывает также сокращение резервов Центробанка, которые уменьшились из-за более дефицита текущего счета платежного баланса страны и интервенции для поддержки лиры.

Так, в марте-мае валовые валютные резервы сократились на $9,5 млрд до $53,2 млрд. К концу 2022 года резервы составляли $75 млрд.