Французский производитель шин Michelin продал свои активы в россии

Французский производитель шин Michelin заявил о продаже активов в россии своему партнеру — дистрибьюторской компании Power International Tires. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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В Michelin напомнили, что приостановили свою промышленную деятельность в России 15 марта 2022 года.

Компания Michelin объявляет о подписании соглашения с ООО «Пауэр Интернешнл Шины» о покупке двух своих местных компаний — ООО «Мишлен Россия Шина Мануфактуринг Компани» (МРТМК) и ООО «Камсо СНГ». Известный партнер Michelin Power International Tires является одним из основных дистрибьюторов шин в России и имеет представительства по всей стране", — говорится в сообщении.

Отмечается, что соглашение одобрено местными органами власти. При этом сохраняется 250 рабочих мест. При этом сумма сделки не сообщается.

«Вариант передачи активов местному менеджменту не был возможным из-за значительных трудностей, препятствовавших автономизации этой деятельности. Осознавая тот факт, что не все сотрудники могут быть приняты на работу в Power International Tires, компания Michelin позволила тем, кто желает оставить компанию на хороших условиях, сделать это», — заявили в Michelin.

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В Michelin Russia работало около 1000 человек, в том числе 750 на заводе в Давыдове, расположенном примерно в 100 километрах от Москвы. Объект имеет ежегодную производственную мощность от 1,5 до 2 миллионов шин, в основном для легковых автомобилей.

Продажи Michelin в стране составляли 2% общего объема продаж Группы и 1% от мирового производства автомобильных шин.

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