В первом квартале 2023 года с рынка ушли 111 небанковских финансовых учреждений, однако впервые с августа 2022 года была зарегистрирована новая финансовая компания, а доля небанков в активах финансового сектора под наблюдением НБУ выросла до 12%. Об этом говорится в ежеквартальном Обзоре небанковского финансового сектора, сообщает пресс-служба Нацбанка.
Объемы активов небанковских финучреждений в первом квартале выросли на 3,5% — НБУ
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Страховые компании
В первом квартале объемы валовых премий рискового страхования снизились на 6% за квартал, однако выросли на 7% по сравнению с первым кварталом 2022 года.
Премии страхования жизни снизились по сравнению с предыдущим кварталом на 15% и остались ниже на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Рисковые страховщики получили по результатам квартала прибыль, сопоставимую с предыдущими годами, и достигли рентабельности капитала на уровне 3%.
Страховщики жизни продемонстрировали рекордную за последние годы рентабельность капитала (10%) в результате уменьшения операционных расходов и роста инвестиционных доходов.
По состоянию на 1 апреля 2023 хотя бы один из нормативов платежеспособности и достаточности капитала и рисковости операций нарушали девять страховщиков.
Читайте также: Глава НБУ рассказал о перспективах отмены валютных ограничений
Финансовые компании и ломбарды
Финансовые компании в первом квартале нарастили объемы ссуд предприятиям на 30%, домохозяйствам — на 37% и по итогам квартала получили прибыль.
Ломбарды продемонстрировали восстановление: объемы активов и новых кредитов выросли, процентные доходы несколько увеличились, а финансовый результат был положительным.
Объемы факторинговых операций в течение квартала выросли на треть, операций финансового лизинга — почти на 40%. Однако объемы операций были все еще ниже довоенных уровней.
Кредитные союзы
В первом квартале активы кредитных союзов сокращались, хоть и медленнее, чем в последние полгода. Кредитный портфель уменьшился на 3%, а доля неработающих ссуд остается значительной — 32%.
Операционная прибыль не обеспечила покрытие сформированных резервов под кредитные убытки, поэтому финансовый результат в сегменте отрицательный. Учитывая убытки, сократился и капитал.
Объемы привлеченных союзами средств в дальнейшем снижались: дополнительных паевых взносов — на 6%, депозитов — на 5%. По состоянию на 1 апреля 2023 г. 12 кредитных союзов нарушали норматив достаточности капитала.
Конференция «Invest Talk Summit» Узнайте, как заработать на инвестициях в 2023—2024 годах! Подробности на сайте.
Промокод на скидку 10%: minfin10.
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.
Комментарии