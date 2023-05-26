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26 мая 2023, 16:29 Читати українською

Объемы активов небанковских финучреждений в первом квартале выросли на 3,5% — НБУ

В первом квартале 2023 года с рынка ушли 111 небанковских финансовых учреждений, однако впервые с августа 2022 года была зарегистрирована новая финансовая компания, а доля небанков в активах финансового сектора под наблюдением НБУ выросла до 12%. Об этом говорится в ежеквартальном Обзоре небанковского финансового сектора, сообщает пресс-служба Нацбанка.

В первом квартале 2023 года с рынка ушли 111 небанковских финансовых учреждений, однако впервые с августа 2022 года была зарегистрирована новая финансовая компания, а доля небанков в активах финансового сектора под наблюдением НБУ выросла до 12%.
Фото: bank.gov.ua

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Страховые компании

В первом квартале объемы валовых премий рискового страхования снизились на 6% за квартал, однако выросли на 7% по сравнению с первым кварталом 2022 года.

Премии страхования жизни снизились по сравнению с предыдущим кварталом на 15% и остались ниже на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рисковые страховщики получили по результатам квартала прибыль, сопоставимую с предыдущими годами, и достигли рентабельности капитала на уровне 3%.

Страховщики жизни продемонстрировали рекордную за последние годы рентабельность капитала (10%) в результате уменьшения операционных расходов и роста инвестиционных доходов.

По состоянию на 1 апреля 2023 хотя бы один из нормативов платежеспособности и достаточности капитала и рисковости операций нарушали девять страховщиков.

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Финансовые компании и ломбарды

Финансовые компании в первом квартале нарастили объемы ссуд предприятиям на 30%, домохозяйствам — на 37% и по итогам квартала получили прибыль.

Ломбарды продемонстрировали восстановление: объемы активов и новых кредитов выросли, процентные доходы несколько увеличились, а финансовый результат был положительным.

Объемы факторинговых операций в течение квартала выросли на треть, операций финансового лизинга — почти на 40%. Однако объемы операций были все еще ниже довоенных уровней.

Кредитные союзы

В первом квартале активы кредитных союзов сокращались, хоть и медленнее, чем в последние полгода. Кредитный портфель уменьшился на 3%, а доля неработающих ссуд остается значительной — 32%.

Операционная прибыль не обеспечила покрытие сформированных резервов под кредитные убытки, поэтому финансовый результат в сегменте отрицательный. Учитывая убытки, сократился и капитал.

Объемы привлеченных союзами средств в дальнейшем снижались: дополнительных паевых взносов — на 6%, депозитов — на 5%. По состоянию на 1 апреля 2023 г. 12 кредитных союзов нарушали норматив достаточности капитала.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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