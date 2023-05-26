В этом видео финансовый аналитик Михаил Федоров объясняет, может ли в США произойти дефолт, откуда пошли разговоры о нем и при чем здесь демократы и республиканцы.
Объясняем: может ли в США произойти дефолт (видео)
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Источник: Минфин
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