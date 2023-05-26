Суд по материалам Службы безопасности Украины наложил арест на рыболовный траулер «Бухта Соколовская», принадлежащий холдингу подсанкционного российского олигарха Александра Верховского. Стоимость промышленного судна составляет около 1 млрд грн, сообщает пресс-служба СБУ.
В Украине арестовали судно подсанкционного российского олигарха стоимостью почти 1 миллиард
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Установлено, что Верховский входит в ближайшее оцепление кремля и является одним из крупнейших финансовых «доноров» войны против Украины.
Рыболовный промысел российского бизнесмена позволяет ему регулярно перечислять миллиардные суммы в бюджет России.
Арестованный траулер является составной частью торгового «флота» олигарха.
Еще до полномасштабного вторжения российский траулер достраивался на судостроительном заводе в Николаеве.
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Обход санкций
Для обхода санкций бенефициарный владелец судна оформил его на одну из подконтрольных компаний в Приморском крае России.
Однако сотрудники СБУ разоблачили сделку и заблокировали российский траулер.
Судно передано в управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Николаевской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.
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