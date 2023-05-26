В Украине арестовали судно подсанкционного российского олигарха стоимостью почти 1 миллиард

Суд по материалам Службы безопасности Украины наложил арест на рыболовный траулер «Бухта Соколовская», принадлежащий холдингу подсанкционного российского олигарха Александра Верховского. Стоимость промышленного судна составляет около 1 млрд грн, сообщает пресс-служба СБУ.

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Установлено, что Верховский входит в ближайшее оцепление кремля и является одним из крупнейших финансовых «доноров» войны против Украины.

Рыболовный промысел российского бизнесмена позволяет ему регулярно перечислять миллиардные суммы в бюджет России.

Арестованный траулер является составной частью торгового «флота» олигарха.

Еще до полномасштабного вторжения российский траулер достраивался на судостроительном заводе в Николаеве.

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Обход санкций

Для обхода санкций бенефициарный владелец судна оформил его на одну из подконтрольных компаний в Приморском крае России.

Однако сотрудники СБУ разоблачили сделку и заблокировали российский траулер.

Судно передано в управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Николаевской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.